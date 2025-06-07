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Общество

В Берлине презентовали роман Султана Раева «Мальчик, держащий солнце»

В Институте Юнуса Эмре в Берлине 2 июня состоялась презентация романа «Мальчик, держащий солнце» генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Германии.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Германии Омурбек Текебаев и экс-торага Жогорку Кенеша Абдыганы Эркебаев.

В ходе презентации романа Омурбек Текебаев высоко оценил творчество Султана Раева, отметив его вклад в укрепление культурных связей тюркского мира.

Стоит отметить, что роман «Мальчик, держащий солнце», переведенный на турецкий язык Кемалем Гезомом, освещает темы детства и нравственности.

В мероприятии также участвовали генконсул Турции Илкер Окан Шанлы и представители культурных кругов. Программа включала концерт популярного кыргызского ансамбля «Акак» и отрывок из эпоса «Манас» в исполнении президента академии «Манас» Биймырза уулу Азиза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331845/
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