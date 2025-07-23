Как прошел фестиваль «Мейкин Азия» на Иссык-Куле

В Чолпон-Ате завершился международный музыкальный конкурс «Мейкин Азия», проходивший с 20 по 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

В фестивале приняли участие исполнители из 25 стран мира. Среди них — представители Казахстана, Узбекистана, Турции, России, Боснии и Герцеговины, Франции, Греции и других государств.

Гран-при конкурса выиграла Диана Стынчуляше из Румынии, став обладательницей главного денежного приза в размере $8 тысяч.

Первое место завоевал Урмат Сатыбалдиев из Кыргызстана, получив денежное вознаграждение в размере $6 тысяч.

Виталий Дроб (Беларусь);

Камир (Кыргызстан);

Кира Гоголадзе (Россия).

Второе место разделили сразу три участника:

Третье место было присуждено:

Полине Тасевой (Северная Македония);

Едже Асе (Турция);

Тулкану Таджиеву (Узбекистан).

Отмечается, что победители были определены по итогам многоэтапного отбора. Международное жюри в течение нескольких дней оценивало вокальные данные, артистизм и исполнительское мастерство конкурсантов.

Почетными гостями фестиваля стали победитель первого фестиваля «Мейкин Азия» в 2013 году, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, группа Ay-Yolа из Башкортостана и известный исполнитель Sevak из Армении.

Президент КР Садыр Жапаров и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в рамках его государственного визита в страну 22 июля также стали гостями фестиваля.

В завершение фестиваля Госсекретарь Марат Иманкулов вручил почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» Димашу Кудайбергену за вклад в укрепление дружбы и культурных связей между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан. Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

Обладатель первого места Урмат Сатыбалдиев отметил, что особенно чувствовал поддержку кыргызского народа, находясь на сцене.

«Кыргызский народ умеет поддерживать. Когда я стоял на сцене и слышал каждое одобрительное слово, мне хотелось петь с еще большей отдачей. Я исполнил свою песню так, будто отдавал в ней всю душу», — отметил он.

Справка 24.kg «Мейкин Азия» — это платформа, нацеленная на продвижение и поддержку молодых талантов. Фестиваль объединяет артистов из более чем 25 стран Азии и Европы. Он проводится Министерством культуры, информации и молодежной политики КР с 2013 года. Предыдущие фестивали прошли в 2013, 2014, 2015 и 2023 годах. В этом году состоялся очередной фестиваль, который традиционно проходит только в Кыргызстане.

Кроме того, на фестивале выступили звезды отечественной эстрады: Jax 02.14, Freeman 996, Баястан, Тамга, Жийдеш Идирисова, ERA, а также трио «Номад» в составе Бека Исраилова, Азата Раимбердиева и Минжашара Мурзаева.