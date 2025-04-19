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Общество

В Астане презентуют роман Султана Раева «Жанжаза» на казахском языке

В Астане презентуют роман Султана Раева «Жанжаза» на казахском языке. Об этом сообщили организаторы книжной выставки Astana Eurasian Book Fair — 2025.

По их данным, выставка проходит раз в два года.

«В этом году в ней примут участие лучшие книги более 50 издательств. В рамках выставки пройдет презентация романа Султана Раева «Жанжаза», изданного на казахском языке. Это второе издание романа в Казахстане, первый был опубликован в 2020 году», — говорится в сообщении.

Роман также издавался в Бишкеке, Лондоне, Астане, Будапеште, Анкаре, Стамбуле и Баку. Его можно приобрести на нескольких всемирно известных платформах.

Astana Eurasian Book Fair
Фото Astana Eurasian Book Fair

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326638/
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