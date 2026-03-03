Женщина с инвалидностью. Не объект помощи, а автор перемен

В Бишкеке на пресс-кафе под названием «Женщины с инвалидностью: лидерство без барьеров», посвященном Международному женскому дню, говорили о равенстве, достоинстве и реальном участии женщин с инвалидностью в развитии страны. Но за словами о политике и инклюзии стоят живые истории. Истории тех, кто не принял роль «объекта помощи», а стал соавтором перемен.

Организаторами выступили аппарат акыйкатчи (омбудсмена) КР совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР, ОО «Агентство социальных технологий» при поддержке международных партнеров.

Права - это не жест доброй воли, а обязательство государства Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что 8 марта — это не только день поздравлений, но и повод говорить о равенстве и недискриминации.

По ее словам, женщины с инвалидностью, несмотря на существующие барьеры, активно участвуют в общественной жизни и вносят вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны.

«Защита прав женщин с инвалидностью — это не только внутренний приоритет, но и международное обязательство Кыргызстана. Конвенция о правах инвалидов требует обеспечивать полное и равное осуществление всех прав женщин и девочек с инвалидностью», — отметила она.

Фото 24.kg. Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева

Омбудсмен добавила, что женщины с инвалидностью часто сталкиваются с двойной дискриминацией — по признаку пола и инвалидности. Но при создании равных условий их потенциал раскрывается в полной мере.

Барьеры не в женщинах, а в системе Депутат Жогорку Кенеша Токтобубу Ашимбаева подчеркнула, что проблема не в самих женщинах, а в существующих барьерах.

Она обозначила ключевые задачи для того, чтобы эти барьеры разрушить.

Образование. Каждая девушка, независимо от состояния здоровья, должна иметь доступ к качественному и инклюзивному образованию. Это не только пандусы и лифты, но и подготовленные педагоги, адаптированные программы и современные технологии.

Занятость и экономическая независимость. Женщины с инвалидностью должны иметь возможность работать и открывать собственный бизнес.

Защита от насилия и дискриминации. Эта категория женщин особенно уязвима.

Участие в принятии решений. Без их голоса невозможно создавать эффективную политику.

«Вы не объекты социальной политики. Вы ее соавторы», — подчеркнула депутат.

Менять стереотипы сложнее, чем строить пандусы Гульмира Казакунова, руководитель ОО «Равенство», уже более 20 лет защищает права женщин с инвалидностью. Сама являясь женщиной с инвалидностью, она хорошо знает существующие проблемы.

По ее словам, сегодня барьеры чаще всего не физические, а стереотипные.

До сих пор есть мнение, что женщина с инвалидностью — это только получатель помощи, а не человек, который может влиять на изменения. Гульмира Казакунова

Однако сегодня ситуация постепенно меняется. Женщины с инвалидностью участвуют в разработке законов, обучают государственных служащих, выступают экспертами и активно включаются в общественные обсуждения.

Нишана Жээналиева - шаг на татами как шаг к себе Чтобы понять, почему важно участие женщин с инвалидностью в общественной жизни, достаточно услышать их личные истории.

Нишана Жээналиева родилась без пальцев на руках и ногах. С детства ей приходилось преодолевать не только физические, но и социальные барьеры — трудности в обучении, непонимание, внутреннюю неуверенность.

После закрытия специализированной школы она продолжила учебу в интернате в Бишкеке. Спорт тогда не входил в ее планы. Нишана училась, работала, стала мамой и жила обычной жизнью. Все изменилось после случайного приглашения попробовать себя в паратхэквондо.

Фото из интернета. Нишана Жээналиева

Из-за нехватки параатлетов в стране ей часто приходилось выходить на татами против спортсменов без инвалидности.

Первый шаг в спортзал стал поворотным. Она тренировалась в обычной группе — без поблажек и особых условий. Требования были одинаковыми для всех. В течение года Нишана не пропустила ни одной тренировки.

Каждый поединок требовал не только физической подготовки, но и сильной психологической устойчивости. Именно это закалило ее характер и помогло выйти на международный уровень.

Со временем спорт стал для нее источником уверенности. Она перестала скрывать особенности своего тела, отказалась от специальных перчаток и сделала открытость своей силой.

Параллельно Нишана развивала собственный бизнес, участвовала в творческих проектах, воспитывала сына. Материнство она называет своей главной победой и основным источником мотивации.

Фото из интернета. Нишана Жээналиева

Сегодня ее вклад измеряется не только медалями. Она показывает, что профессиональный спорт возможен даже в условиях ограниченных ресурсов, а границы между «пара» и «обычным» спортом условны

Виктория Бирюкова - из испытаний в правозащитное лидерство Виктория Бирюкова в 13 лет перенесла ишемический инсульт. Болезнь полностью изменила ее жизнь. Последующие годы стали временем сложной реабилитации — физической и эмоциональной.

Большую роль в ее восстановлении сыграла семья. Поддержка родителей помогла пройти лечение и адаптацию. Позже Виктория начала работать с психологом, познакомилась с активистами и постепенно вернулась к активной общественной жизни.

Фото из интернета. Виктория Бирюкова

Она получила высшее образование, степень магистра филологии, и еще во время учебы занималась волонтерством в правозащитных организациях. Работала с Ассоциацией родителей детей с инвалидностью и Центральноазиатской сетью женщин с инвалидностью — этот опыт стал началом ее профессионального пути.

С 2018 года Виктория системно занимается защитой прав женщин с инвалидностью. Она участвовала в создании приюта для женщин с инвалидностью, оказавшихся в кризисной ситуации, где за несколько лет поддержку там получили около ста женщин.

Личный опыт дискриминации — в образовании, общественных местах и даже в семье — не сломил ее, а наоборот, укрепил. Он стал основой ее правозащитной позиции.

Сегодня Виктория продолжает развиваться профессионально, изучает кыргызский язык, планирует получить юридическое образование и пробует себя в политике.

Фото из интернета. Виктория Бирюкова

Она убеждена, что системные изменения возможны только тогда, когда женщины с инвалидностью участвуют в принятии решений.

Помимо правозащитной работы, она руководит инклюзивным художественным проектом «Видимый голос», консультирует молодежь и участвует в работе коалиции правозащитников.