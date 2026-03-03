Женщина с инвалидностью. Не объект помощи, а автор перемен

В Бишкеке на пресс-кафе под названием «Женщины с инвалидностью: лидерство без барьеров», посвященном Международному женскому дню, говорили о равенстве, достоинстве и реальном участии женщин с инвалидностью в развитии страны. Но за словами о политике и инклюзии стоят живые истории. Истории тех, кто не принял роль «объекта помощи», а стал соавтором перемен.
Организаторами выступили аппарат акыйкатчи (омбудсмена) КР совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР, ОО «Агентство социальных технологий» при поддержке международных партнеров.
Права - это не жест доброй воли, а обязательство государства Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что 8 марта — это не только день поздравлений, но и повод говорить о равенстве и недискриминации.
По ее словам, женщины с инвалидностью, несмотря на существующие барьеры, активно участвуют в общественной жизни и вносят вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны.
«Защита прав женщин с инвалидностью — это не только внутренний приоритет, но и международное обязательство Кыргызстана. Конвенция о правах инвалидов требует обеспечивать полное и равное осуществление всех прав женщин и девочек с инвалидностью», — отметила она.
Барьеры не в женщинах, а в системе Депутат Жогорку Кенеша Токтобубу Ашимбаева подчеркнула, что проблема не в самих женщинах, а в существующих барьерах.
Она обозначила ключевые задачи для того, чтобы эти барьеры разрушить.
- Образование. Каждая девушка, независимо от состояния здоровья, должна иметь доступ к качественному и инклюзивному образованию. Это не только пандусы и лифты, но и подготовленные педагоги, адаптированные программы и современные технологии.
- Занятость и экономическая независимость. Женщины с инвалидностью должны иметь возможность работать и открывать собственный бизнес.
- Защита от насилия и дискриминации. Эта категория женщин особенно уязвима.
- Участие в принятии решений. Без их голоса невозможно создавать эффективную политику.
Менять стереотипы сложнее, чем строить пандусы Гульмира Казакунова, руководитель ОО «Равенство», уже более 20 лет защищает права женщин с инвалидностью. Сама являясь женщиной с инвалидностью, она хорошо знает существующие проблемы.
По ее словам, сегодня барьеры чаще всего не физические, а стереотипные.
До сих пор есть мнение, что женщина с инвалидностью — это только получатель помощи, а не человек, который может влиять на изменения.Гульмира Казакунова
Однако сегодня ситуация постепенно меняется. Женщины с инвалидностью участвуют в разработке законов, обучают государственных служащих, выступают экспертами и активно включаются в общественные обсуждения.
Нишана Жээналиева - шаг на татами как шаг к себе Чтобы понять, почему важно участие женщин с инвалидностью в общественной жизни, достаточно услышать их личные истории.
Нишана Жээналиева родилась без пальцев на руках и ногах. С детства ей приходилось преодолевать не только физические, но и социальные барьеры — трудности в обучении, непонимание, внутреннюю неуверенность.
После закрытия специализированной школы она продолжила учебу в интернате в Бишкеке. Спорт тогда не входил в ее планы. Нишана училась, работала, стала мамой и жила обычной жизнью. Все изменилось после случайного приглашения попробовать себя в паратхэквондо.
Из-за нехватки параатлетов в стране ей часто приходилось выходить на татами против спортсменов без инвалидности.
Каждый поединок требовал не только физической подготовки, но и сильной психологической устойчивости. Именно это закалило ее характер и помогло выйти на международный уровень.
Со временем спорт стал для нее источником уверенности. Она перестала скрывать особенности своего тела, отказалась от специальных перчаток и сделала открытость своей силой.
Параллельно Нишана развивала собственный бизнес, участвовала в творческих проектах, воспитывала сына. Материнство она называет своей главной победой и основным источником мотивации.
Виктория Бирюкова - из испытаний в правозащитное лидерство Виктория Бирюкова в 13 лет перенесла ишемический инсульт. Болезнь полностью изменила ее жизнь. Последующие годы стали временем сложной реабилитации — физической и эмоциональной.
Большую роль в ее восстановлении сыграла семья. Поддержка родителей помогла пройти лечение и адаптацию. Позже Виктория начала работать с психологом, познакомилась с активистами и постепенно вернулась к активной общественной жизни.
С 2018 года Виктория системно занимается защитой прав женщин с инвалидностью. Она участвовала в создании приюта для женщин с инвалидностью, оказавшихся в кризисной ситуации, где за несколько лет поддержку там получили около ста женщин.
Личный опыт дискриминации — в образовании, общественных местах и даже в семье — не сломил ее, а наоборот, укрепил. Он стал основой ее правозащитной позиции.
Сегодня Виктория продолжает развиваться профессионально, изучает кыргызский язык, планирует получить юридическое образование и пробует себя в политике.
Помимо правозащитной работы, она руководит инклюзивным художественным проектом «Видимый голос», консультирует молодежь и участвует в работе коалиции правозащитников.