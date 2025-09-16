Ортопеды выезжают к людям с инвалидностью в регионы для приема заказов

Бригада врачей Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий проводит выезды в регионы. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Фото Минтруда

Отмечается, что основная цель командировок — прием заказов на изготовление протезно-ортопедических изделий и оказание консультативной помощи пациентам на местах. Пациентам предоставляется возможность получить профессиональные услуги, не выезжая из дома.

Изготовленные изделия направляются пациентам через почтовую службу, что обеспечивает удобство и доступность получения необходимых средств для людей с инвалидностью, особенно проживающих в отдаленных районах.

В 2024 году в рамках выездных мероприятий из регионов принято 1 тысяча 543 заказа на изготовление протезно-ортопедических изделий.