В Кыргызстане повышают лидерские качества женщин-руководительниц госорганов

«Заместительницы министров, руководителей агентств и ведомств проходят двухдневное обучение», — об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

Директор госагентства Кудайберген Базарбаев отметил важность укрепления роли женщин в системе государственного управления и поддержки их потенциала.

Основная цель мероприятия — развитие профессионального и лидерского потенциала женщин-руководителей, повышение их активности в управлении, поддержка инициатив и оказание методической помощи в реализации качественных преобразований в системе государственного управления.

Двухдневная программа включает не только теоретические лекции, но и практические упражнения, интерактивные обсуждения и обмен опытом. Участницы получают полезные знания по психологии лидерства, эффективной командной работе, установлению общественных связей и современным методам профессионального развития.
