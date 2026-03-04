Всемирный день борьбы с ожирением

Изначально он отмечался 11 октября, но с 2020 года дата его проведения была изменена.

ВОЗ еще в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера.

Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса и ожирения, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о его последствиях, а также о мерах по профилактике и способах лечения ожирения.

Помимо физических, ожирение приносит еще и проблемы психологического характера, связанные с развитием множества комплексов, что негативно сказывается на нервной системе человека.