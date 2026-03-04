В Бишкеке 4 марта будет дождь. Температура воздуха ожидается +10 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.00. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Канатбек Эшатов

Родился 4 марта 1976 года. Президент Ассоциации нефтетрейдеров КР.

Айдана Жупуева

Родилась 4 марта 1977 года. Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Максат Жумаев

Родился 4 марта 1985 года. Директор Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с ожирением Фото 24.kg. Выставка современного искусства в Бишкеке Изначально он отмечался 11 октября, но с 2020 года дата его проведения была изменена. ВОЗ еще в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера. Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса и ожирения, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о его последствиях, а также о мерах по профилактике и способах лечения ожирения. Помимо физических, ожирение приносит еще и проблемы психологического характера, связанные с развитием множества комплексов, что негативно сказывается на нервной системе человека.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Уринбой Рахмонов

В 1910 году в Оше родился кыргызский актер и театральный деятель, основатель Узбекского драматического театра имени Бабура, участник Великой Отечественной войны, поэт и писатель Уринбой Рахмонов.

Его отец Рахмонберди Мадазимов — основатель театрального движения в Кыргызстане. В 17 лет Уринбой начал свою творческую деятельность в Ошском театре. Одновременно работал артистом, помощником режиссера, драматургом, певцом, музыкантом, суфлером, художником, гримером, писал небольшие пьесы и стихи для песен.

В 1934-м в составе коллектива участвовал в первых гастролях Ошского театра.

Заслуги Уринбоя Рахмонова в создании и деятельности театра отражены в книге Абдугани Абдугафурова «Ошский академический театр».

С началом Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен, вернулся в родной театр. Воспитал 12 детей.

Умер в 1980 году.

Куда сходить

