21:44
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество

В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы

Сегодня, 2 марта, в Минстрое состоялось рабочее совещание с участием руководителей профильных департаментов и представителей подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, обсуждены техническое состояние, качество и темпы строительства 20 школ в Бишкеке.

«Также рассмотрены актуальные вопросы реализации проектов, обеспечение строительными материалами, организация рабочих ресурсов, соблюдение мер безопасности, финансирование и выполнение работ в соответствии с утвержденным графиком. В целях недопущения срывов сроков подрядным организациям даны конкретные поручения», — говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с поручением президента в текущем году в Бишкеке за счет республиканского бюджета начато строительство 20 школ, в том числе:

  • в Октябрьском районе — 6 школ;
  • в Ленинском районе — 6 школ;
  • в Первомайском районе — 5 школ;
  • в Свердловском районе — 3 школы.

На всех объектах идут активные строительные работы. Финансирование полностью осуществляется из республиканского бюджета.

Контроль за качеством, безопасностью и соблюдением графиков строительства Минстрой осуществляет на постоянной основе. Проект направлен на развитие образовательной инфраструктуры города Бишкека и создание современных условий для обучения учащихся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364227/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Нацисследование. Названы регионы с наибольшим уровнем насилия в школах
Атака на Иран. Число погибших в Минабе школьниц увеличилось до 148
Новый график школьных каникул в Кыргызстане вызвал вопросы у родителей
В городе Ош начали снос двух школ. На их месте построят новые
Ответственность большая, зарплата маленькая. Эксперт о нехватке завучей в школах
В Бишкеке школе № 29 присвоили имя Героя Советского Союза и поэта Мусы Джалиля
Какие классы перейдут на 12-летку в сентябре, обсудили в Минпросвещения
В 2025 году в Ошской области введено в эксплуатацию 16 новых зданий школ
На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
До 80 процентов детей в КР обеспечат дошкольным образованием к 2030 году
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
21:43
В Бишкеке женщине, работавшей курьером с младенцем на руках, подарили квартиру В Бишкеке женщине, работавшей курьером с младенцем на р...
21:25
Мэрия Бишкека напомнила родителям о порядке оплаты за питание в детсадах
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: возможен дождь
20:57
Пропаганда ЛГБТ. Команда Kolfest ответила на критику депутата ЖК
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке