В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы

Сегодня, 2 марта, в Минстрое состоялось рабочее совещание с участием руководителей профильных департаментов и представителей подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, обсуждены техническое состояние, качество и темпы строительства 20 школ в Бишкеке.

«Также рассмотрены актуальные вопросы реализации проектов, обеспечение строительными материалами, организация рабочих ресурсов, соблюдение мер безопасности, финансирование и выполнение работ в соответствии с утвержденным графиком. В целях недопущения срывов сроков подрядным организациям даны конкретные поручения», — говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с поручением президента в текущем году в Бишкеке за счет республиканского бюджета начато строительство 20 школ, в том числе:

в Октябрьском районе — 6 школ;

в Ленинском районе — 6 школ;

в Первомайском районе — 5 школ;

в Свердловском районе — 3 школы.

На всех объектах идут активные строительные работы. Финансирование полностью осуществляется из республиканского бюджета.

Контроль за качеством, безопасностью и соблюдением графиков строительства Минстрой осуществляет на постоянной основе. Проект направлен на развитие образовательной инфраструктуры города Бишкека и создание современных условий для обучения учащихся.