В Кыргызстане предложили изменить правила выезда детей за границу. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в Семейный кодекс и Закон «О внешней миграции».

Согласно проекту, несовершеннолетние смогут выезжать за пределы страны с одним из родителей без нотариального согласия второго родителя. Исключение — случаи, когда второй родитель заранее подал официальное заявление о несогласии на выезд ребенка.

При этом предлагается ввести механизм подачи такого запрета — как в письменной форме, так и через электронную систему. Второй родитель должен быть уведомлен, а само решение можно обжаловать в суде.

Срок рассмотрения споров о временном выезде ребенка предлагается сократить до 10 рабочих дней. При этом суд обязан учитывать мнение ребенка старше 10 лет, если это не противоречит его интересам.

Вместе с тем сохраняются более жесткие требования для других случаев. Так, при выезде ребенка с третьими лицами потребуется нотариальное согласие обоих родителей. Для выезда на постоянное место жительства за границу также необходимо согласие второго родителя или решение суда.

Отдельно прописано, что если ребенок выезжает с родителем, имеющим иностранное гражданство, потребуется согласие родителя — гражданина Кыргызстана.

Как отмечается в справке-обосновании, законопроект направлен на устранение случаев злоупотребления правом, когда один из родителей блокирует выезд ребенка, не участвуя в его воспитании, а также на защиту детей от незаконного вывоза за границу.

В случае принятия закона кабмину поручат разработать порядок подачи и учета заявлений о запрете на выезд, включая электронный формат. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.