В Бишкеке состоится мирный митинг-реквием в поддержку Ирана

В Бишкеке 3 марта состоится мирный митинг-реквием в знак солидарности с народом Ирана.

По данным организаторов, гражданские активисты Кыргызстана намерены выразить поддержку и принести соболезнования народу ИРИ, семьям погибших в результате военной агрессии США и Израиля.

«По данным иранских экстренных служб, начиная с 28 февраля 2026 года в Иране погибли 555 мирных граждан, среди них 170 школьниц. Среди погибших — верховный лидер Ирана Али Хаменеи, высокопоставленные генералы и военнослужащие, а также рядовые граждане. Сообщается также, что примерно около 100 детей получили ранения», — говорится в сообщении.

Организаторы митинга подчеркивают, что акция носит исключительно мирный и гуманитарный характер. Ее цель — почтить память погибших, выразить сочувствие пострадавшим и привлечь внимание к трагедии мирного населения.

Активисты также отмечают, что рассматривают Иран как государство, открыто противостоящее внешнему давлению и защищающее свой суверенитет, безопасность граждан и территориальную целостность в рамках международного права.

По их словам, нынешняя эскалация выходит за рамки регионального конфликта и отражает более широкий кризис международных отношений. Этот кризис представляет непосредственную угрозу для стран Центральной Азии и Южного Кавказа, которые находятся в непосредственной близости с Ираном имеют общие границы.

Участники митинга намерены провести реквием в атмосфере скорби и солидарности, без призывов к насилию, с акцентом на необходимость прекращения боевых действий, защиту мирного населения и соблюдение международного права.

Дата и место проведения акции: у ворот посольства Ирана в КР по адресу: Московская/Раззакова в 13.00.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана.