21:43
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

В Бишкеке состоится мирный митинг-реквием в поддержку Ирана

В Бишкеке 3 марта состоится мирный митинг-реквием в знак солидарности с народом Ирана.

По данным организаторов, гражданские активисты Кыргызстана намерены выразить поддержку и принести соболезнования народу ИРИ, семьям погибших в результате военной агрессии США и Израиля.

«По данным иранских экстренных служб, начиная с 28 февраля 2026 года в Иране погибли 555 мирных граждан, среди них 170 школьниц. Среди погибших — верховный лидер Ирана Али Хаменеи, высокопоставленные генералы и военнослужащие, а также рядовые граждане. Сообщается также, что примерно около 100 детей получили ранения», — говорится в сообщении.

Организаторы митинга подчеркивают, что акция носит исключительно мирный и гуманитарный характер. Ее цель — почтить память погибших, выразить сочувствие пострадавшим и привлечь внимание к трагедии мирного населения.

Активисты также отмечают, что рассматривают Иран как государство, открыто противостоящее внешнему давлению и защищающее свой суверенитет, безопасность граждан и территориальную целостность в рамках международного права.

По их словам, нынешняя эскалация выходит за рамки регионального конфликта и отражает более широкий кризис международных отношений. Этот кризис представляет непосредственную угрозу для стран Центральной Азии и Южного Кавказа, которые находятся в непосредственной близости с Ираном имеют общие границы.

Участники митинга намерены провести реквием в атмосфере скорби и солидарности, без призывов к насилию, с акцентом на необходимость прекращения боевых действий, защиту мирного населения и соблюдение международного права.

Дата и место проведения акции: у ворот посольства Ирана в КР по адресу: Московская/Раззакова в 13.00.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364195/
просмотров: 1504
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. Что происходит в зоне эскалации на Ближнем Востоке
Безопасность кыргызстанцев в зоне конфликта на Ближнем Востоке обсудил Совбез
Эскалация на Ближнем Востоке. К чему готовиться Центральной Азии
Вопрос об эвакуации не стоит: МИД КР о паломниках в Саудовской Аравии
Застрявшие в ОАЭ кыргызстанцы: Мы предоставлены сами себе, деньги на исходе
МИД открыл круглосуточный штаб в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
Атака на Иран. Во всех мечетях Кыргызстана прочитали молитву за мир во всем мире
Атака на Иран. У США есть три кандидата на роль нового главы страны — Трамп
Атака на Иран. Главное к этому часу одной строкой
Эскалация на Ближнем Востоке. Что известно к этому часу
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
21:43
В Бишкеке женщине, работавшей курьером с младенцем на руках, подарили квартиру В Бишкеке женщине, работавшей курьером с младенцем на р...
21:25
Мэрия Бишкека напомнила родителям о порядке оплаты за питание в детсадах
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: возможен дождь
20:57
Пропаганда ЛГБТ. Команда Kolfest ответила на критику депутата ЖК
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке