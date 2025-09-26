Разыскивается без вести пропавший гражданин Кыргызстана Авазбек Тухтасинов

Министерство внутренних дел просит оказать содействие в установлении местонахождения без вести пропавшего Авазбека Тухтасинова, 1977 года рождения.

Обстоятельства произошедшего: 20 марта 2025-го в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин Самат Атамырзаев с просьбой помочь в поиске своего брата Авазбека Тухтасинова, который с 11 марта перестал выходить на связь.

Фото МВД. Пропавший без вести

Приметы пропавшего: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, брови густые, дугообразные.

Всем, кому что-либо известно о месте пребывания или обстоятельствах пропажи Авазбека Тухтасинова, просьба сообщить в ближайший орган внутренних дел либо по телефонам: 0702498888 или 0312266261.