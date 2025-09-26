12:53
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Происшествия

Разыскивается без вести пропавший гражданин Кыргызстана Авазбек Тухтасинов

Министерство внутренних дел просит оказать содействие в установлении местонахождения без вести пропавшего Авазбека Тухтасинова, 1977 года рождения.

Обстоятельства произошедшего: 20 марта 2025-го в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин Самат Атамырзаев с просьбой помочь в поиске своего брата Авазбека Тухтасинова, который с 11 марта перестал выходить на связь.

МВД
Фото МВД. Пропавший без вести

Приметы пропавшего: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, брови густые, дугообразные.

Всем, кому что-либо известно о месте пребывания или обстоятельствах пропажи Авазбека Тухтасинова, просьба сообщить в ближайший орган внутренних дел либо по телефонам: 0702498888 или 0312266261. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345018/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Два альпиниста из Ирана, совершавшие восхождение в Кыргызстане, пропали
Пропавшего в Новопавловке четырехлетнего мальчика нашли
В Жайылском районе продолжаются поиски мужчины, пропавшего после рыбалки
Помогите найти. В селе Гидростроитель пропала 22-летняя Зарина Обирова
В Жогорку Кенеше просят возродить телепередачу «Издейм сени»
В Бишкеке больше десяти дней ищут без вести пропавшего Аскара Масалиева
Пропавший в Мексике кыргызстанец: кто ведет поиски и что известно о нем
В МИД рассказали, как ведется поиск без вести пропавшего гражданина КР в Мексике
В Сулюкте почти неделю ищут 44-летнего пропавшего мужчину
Пропавший в Бишкеке 28-летний мужчина найден мертвым
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и&nbsp;фруктов В Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и фруктов
В&nbsp;Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение
ГКНБ: более 20&nbsp;сотрудников госорганов причастны к&nbsp;коррупции на&nbsp;пункте &laquo;Чалдовар&raquo; ГКНБ: более 20 сотрудников госорганов причастны к коррупции на пункте «Чалдовар»
Бизнес
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
26 сентября, пятница
12:34
В Кыргызстане 11 процентов населения страдает психическими расстройствами В Кыргызстане 11 процентов населения страдает психическ...
12:14
В Бишкеке женщина родила ребенка в патрульной машине
12:13
В мэриях крупных городов Кыргызстана повысят надбавки и премии сотрудникам
12:11
Разыскивается без вести пропавший гражданин Кыргызстана Авазбек Тухтасинов
12:00
Запрет есть, но редкие растения в Кыргызстане продолжают добывать