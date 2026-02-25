12:26
Власть

Депутат озаботился состоянием озера Иссык-Куль

Депутат Улан Примов на заседании Жогорку Кенеша поднял вопрос о необходимости принятия мер по защите жемчужины страны — озера Иссык-Куль.

По его словам, с каждым годом озеро все больше мелеет.

«По информации СМИ, если раньше в озеро впадало 80 рек, то сейчас их количество составляет около 35. Это тревожная тенденция. Необходимо срочно принять меры по защите и сохранению озера Иссык-Куль и создать отдельное ведомство. Если не действовать сейчас, в будущем Кыргызстан столкнется с экологической катастрофой», — добавил Улан Примов.
