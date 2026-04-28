Садыр Жапаров и глава Совмина Того посетили парк «Ала-Арча»

Садыр Жапаров и председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе сегодня, 28 апреля, посетили этнокультурную программу, организованную в государственном природном парке «Ала-Арча». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Гостей приветствовали акыны-импровизаторы и баатыры в традиционных национальных доспехах.

В рамках мероприятия тоголезской делегации представлен выставочный комплекс «Кыргыз айылы», демонстрирующий богатое материальное и духовное наследие кыргызского народа.

Показаны ремесленные и ювелирные изделия, традиционные музыкальные инструменты, образцы боевого и охотничьего оружия, а также предметы кочевого быта.

Также внимание гостей привлекли тайганы — национальная порода охотничьих собак, ловчие орлы, а также традиционные войлочные ковры — шырдаки.

В ходе мероприятия Садыр Жапаров преподнес Фору Эссозимна Гнассингбе кыргызский музыкальный инструмент — комуз, а также угостил его традиционными этнонапитками.

Культурную программу продолжило исполнение отрывка из эпоса «Манас», после чего народно-фольклорные ансамбли «Кайбар», «Шаттык» и «Акмарал» представили кыргызские народные и мировые музыкальные произведения, а также национальные танцы.

Напомним, Фор Эссозимна Гнассингбе прибыл в Кыргызскую Республику с официальным визитом.