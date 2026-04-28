Власть

Садыр Жапаров и глава Совмина Того посетили парк «Ала-Арча»

Садыр Жапаров и председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе сегодня, 28 апреля, посетили этнокультурную программу, организованную в государственном природном парке «Ала-Арча». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Гостей приветствовали акыны-импровизаторы и баатыры в традиционных национальных доспехах.

В рамках мероприятия тоголезской делегации представлен выставочный комплекс «Кыргыз айылы», демонстрирующий богатое материальное и духовное наследие кыргызского народа.

Показаны ремесленные и ювелирные изделия, традиционные музыкальные инструменты, образцы боевого и охотничьего оружия, а также предметы кочевого быта.

Также внимание гостей привлекли тайганы — национальная порода охотничьих собак, ловчие орлы, а также традиционные войлочные ковры — шырдаки.

В ходе мероприятия Садыр Жапаров преподнес Фору Эссозимна Гнассингбе кыргызский музыкальный инструмент — комуз, а также угостил его традиционными этнонапитками.

Культурную программу продолжило исполнение отрывка из эпоса «Манас», после чего народно-фольклорные ансамбли «Кайбар», «Шаттык» и «Акмарал» представили кыргызские народные и мировые музыкальные произведения, а также национальные танцы.

Напомним, Фор Эссозимна Гнассингбе прибыл в Кыргызскую Республику с официальным визитом.
Материалы по теме
Комитет Жогорку Кенеша поддержал инвестиционное соглашение Кыргызстана и Того
Популярные новости
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
Никто не&nbsp;может вызвать главу суверенного государства&nbsp;&mdash; Жапаров о&nbsp;визите в&nbsp;Москву Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Бизнес
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
28 апреля, вторник
22:03
Садыр Жапаров и глава Совмина Того посетили парк «Ала-Арча» Садыр Жапаров и глава Совмина Того посетили парк «Ала-А...
22:02
Боец ММА Дархан Эргешов выиграл чемпионский пояс в США
21:42
В части Бишкека несколько дней не будет газа
21:25
Строительство детского центра «Баластан» в Таласе завершено на 50 процентов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 апреля: местами дожди