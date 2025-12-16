10:43
Власть

В Кара-Суу для расширения аэропорта изменили категорию земель

Кабинет министров принял постановление о переводе земельного участка в Кара-Суйском районе Ошской области из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного назначения.

Решение принято в целях расширения территории ошского филиала ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Речь идет о земельном участке общей площадью 1,9732 гектара, расположенном в Манасском айыл аймаке Кара-Суйского района и находящемся в государственной собственности. В состав участка входят орошаемые пашни по контурам № 87, 92, 143 и 132.

Согласно постановлению, указанные земли выводятся из категории сельскохозяйственного назначения и трансформируются для использования в инфраструктурных целях, связанных с деятельностью аэропорта.

Кара-Суйской районной государственной администрации поручено внести соответствующие изменения в учетные земельные документы, разработать и утвердить градостроительную документацию, а также обеспечить использование участка строго по целевому назначению. Кроме того, предусмотрено соблюдение санитарно-эпидемиологических, экологических и градостроительных требований.

Отдельно отмечается необходимость обеспечения систем отвода дождевых и талых вод, мониторинга опасных природных процессов, а также сохранения объектов историко-культурного наследия в случае их выявления. Также предусмотрены меры по восстановлению земель и вовлечению в сельскохозяйственный оборот участков с пониженным плодородием.
