В Оше строительство нового аэровокзального комплекса завершится летом 2026 года

Завершение строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Ош» запланировано на лето 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что это один из ключевых инфраструктурных проектов страны, и его реализация ведется в активном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

«Новый аэровокзал на 25 тысяч квадратных метров увеличит пропускную способность до 900 пассажиров в час, что позволит значительно повысить уровень комфорта и качество обслуживания. Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств компании. Действующий терминал аэропорта «Ош» после ввода нового комплекса в эксплуатацию будет использоваться для обслуживания только внутренних рейсов», — подчеркнули в ОАО.

Там добавили, что модернизация инфраструктуры аэропортов страны осуществляется системно и поступательно. За последние годы обновлены воздушные гавани «Каракол» и «Талас», проведены ремонтные работы в аэропортах «Джалал-Абад», «Кербен» и «Казарман». Кроме того, продолжается строительство нового современного международного аэропорта в Манасе.
