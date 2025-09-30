12:36
Власть

В Кара-Суу трансформируют участок для расширения территории аэропорта «Ош»

Кабинет министров КР принял постановление о переводе (трансформации) земельного участка на территории Манасского айыльного аймака Кара-Суйского района.

Согласно документу, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения» переводится участок орошаемой пашни общей площадью 1,56 гектара в селе Зарбдор.

Отмечается, что трансформация участка проводится для расширения инфраструктуры международного аэропорта «Ош» и строительства аэронавигационной вышки.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
