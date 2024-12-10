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Общество

В странах ЕАЭС намерены защищать авторские и смежные права — проект соглашения

В ЕАЭС разработали проект соглашения о подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете. Об этом на международном форуме «Антиконтрафакт-2024» сообщил директор департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Ернар Бакенов.

ЕЭК
Фото ЕЭК. Директор департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов

По его словам, этот документ предусматривает блокировку нелегального контента, меры ответственности владельцев информационных ресурсов и информационных посредников, а также прекращение выдачи поисковыми системами сведений о заблокированных ресурсах.

«Уверен, что реализация соглашения позволит обеспечить применение сопоставимых мер по борьбе с распространением пиратского контента в интернете, предоставит национальным правообладателям возможность безопасно размещать свои произведения на легальных площадках и получать соответствующие доходы», — сказал Ернар Бакенов.

Отмечая важность развития креативных индустрий, он подчеркнул, что в Договоре о ЕАЭС предусмотрено регулирование отдельным международным договором деятельности организаций по коллективному управлению правами. В 2019 году вступило в силу Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, которое определило порядок распределения и выплаты вознаграждений правообладателям.

Ранее комиссия провела мониторинг реализации в союзе этого соглашения, по итогам которого, в частности, отмечены повышение открытости и прозрачности деятельности организаций по коллективному управлению правами, упрощение взаимодействия с правообладателями и возможность контроля за их деятельностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313645/
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