В ЕАЭС разработали проект соглашения о подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете. Об этом на международном форуме «Антиконтрафакт-2024» сообщил директор департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Ернар Бакенов.
По его словам, этот документ предусматривает блокировку нелегального контента, меры ответственности владельцев информационных ресурсов и информационных посредников, а также прекращение выдачи поисковыми системами сведений о заблокированных ресурсах.
«Уверен, что реализация соглашения позволит обеспечить применение сопоставимых мер по борьбе с распространением пиратского контента в интернете, предоставит национальным правообладателям возможность безопасно размещать свои произведения на легальных площадках и получать соответствующие доходы», — сказал Ернар Бакенов.
Отмечая важность развития креативных индустрий, он подчеркнул, что в Договоре о ЕАЭС предусмотрено регулирование отдельным международным договором деятельности организаций по коллективному управлению правами. В 2019 году вступило в силу Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, которое определило порядок распределения и выплаты вознаграждений правообладателям.
Ранее комиссия провела мониторинг реализации в союзе этого соглашения, по итогам которого, в частности, отмечены повышение открытости и прозрачности деятельности организаций по коллективному управлению правами, упрощение взаимодействия с правообладателями и возможность контроля за их деятельностью.