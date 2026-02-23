Кыргызстан обеспечивает себя шестью из девяти основных продуктов питания. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша заявил первый замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Жаныбек Керималиев.

По его словам, ранее КР могла обеспечить себя лишь тремя из девяти основных продуктов питания.

«Но теперь мы достигли шести продуктов питания, такого ранее никогда не было. Теперь мы поставили задачу включить в самообеспеченность седьмой вид продукции — растительное масло. Для этого мы делаем упор на выращивании тех сельхозкультур, которые дают растительное масло», — отметил Жаныбек Керималиев.

На вопрос депутатов о том, насколько правильно идет распределение кредитов в сельском хозяйстве, замминистра отметил, что в последние годы Минводсельпром перешел к политике от количества к качеству.

«Раньше кредиты на те или иные цели выдавались хаотично, без конкретного плана. Однако последние четыре года кредиты выдаются по назначению. За счет этого растут показатели по развитию племенного хозяйства, производству молочной продукции и другим отраслям», — добавил он.