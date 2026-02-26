Новый глава Минводсельпрома продолжит политику предшественника

Сегодня, 26 февраля 2026 года, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел первую встречу с коллективом министерства и официально вступил в должность. На собрании он познакомился с заместителями, руководителями управлений и отделов, подчеркнув важность командной работы.

Эрлист Акунбеков отметил, что будут продолжены пять ключевых направлений, инициированных предыдущим министром Бакытом Торобаевым, высоко оценил работу сложившейся профессиональной команды.

«С этим составом мы будем эффективно работать», — сказал он, добавив, что кадровая стабильность имеет приоритет.

На встрече первый заместитель министра Жаныбек Керималиев предоставил информацию о текущей деятельности, а заместитель Мирбек Дуйшеев рассказал о программах кредитования в сельском хозяйстве. В настоящее время реализуется девять проектов государственной финансовой поддержки агропромышленного комплекса общей суммой 13 миллиардов 180 миллионов сомов.

Эрлист Акунбеков призвал коллектив работать честно и прозрачно, демонстрируя результаты в короткие сроки. Он получил полную информацию о готовности к весенним полевым работам и поручил соответствующим руководителям постоянно контролировать обеспечение фермеров семенами, ГСМ и техникой. Также он особо подчеркнул, что завершение реформы водного сектора будет одним из главных приоритетов.

Ранее в отставку подал глава Минводсельпрома Бакыт Торобаев.