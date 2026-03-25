15:15
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

Минсельхоз Кыргызстана: Прибыль от экспорта мяса уходит посредникам

В Кыргызстане рост цен на мясо происходит на фоне стабильной стоимости скота. Об этом в эфире УТРК заявил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков.

По его словам, основную прибыль от экспорта получают посредники, тогда как животноводы остаются без дохода.

«В Узбекистане и Таджикистане 1 килограмм говядины стоит от 1,2 тысячи до 1,4 тысячи сомов, в Казахстане — около 1,1 тысячи, а у нас — от 650 до 750. Запрет на экспорт мяса не мешает животноводам, ведь экспортируют его в основном посредники. За последние три месяца за границу вывезли 53 тысячи голов скота, но наши предприниматели при этом не получили прибыли», — сказал Эрлист Акунбеков.

Он добавил, что для решения проблемы планируется создать 10 кластеров. На эти цели предусмотрено 1,5 миллиарда сомов. Ожидается, что это позволит животноводам напрямую выходить на рынок, получать доход и обеспечивать потребителей качественной продукцией.
просмотров: 267
Версия для печати
25 марта, среда
14:54
Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоагентств Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоаге...
14:46
Современную станцию очистки сточных вод в городе Караколе откроют в августе
14:40
Минсельхоз Кыргызстана: Прибыль от экспорта мяса уходит посредникам
14:36
Госорганы Кыргызстана переходят на цифру: повестки и уведомления будут онлайн
14:35
Раздача квартир «направо и налево»? В Оше обсуждают муниципальную ипотеку