В 2026 году в Кыргызстане 773 села планируется обеспечить питьевой водой. Об этом сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша сообщил первый замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.

По его словам, так, в селе Тору-Айгыр уже завершены работы по строительству новой системы водоснабжения.

«Еще в 120 селах идут строительные работы. Для 229 сел готовится проектно-сметная документация, для 27 тендер объявлен, а в 177 готовится технико-экономическое обоснование. До конца года в 70 селах и 3 городах строительные работы завершатся, что позволит обеспечить питьевой водой 200 тысяч человек», — отметил Жаныбек Керималиев.

Он добавил, что с 2021-го в сферу обеспечения населения питьевой водой привлечено более $560 миллионов инвестиций, из них более $55 миллионов — из бюджета.

«Благодаря этим средствам в 2020-2025 годах в 25 городах и 601 селе проведены работы по обеспечению населения питьевой водой. В 194 селах системы водоснабжения переданы в пользование.

В прошлом году через департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Минводсельпроме из бюджетных средств обеспечены питьевой водой 40 сел, или 75 тысяч человек получили доступ к чистой воде. При поддержке доноров продолжаем работу в этом направлении», — сказал чиновник.