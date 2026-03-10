15:15
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Власть

Зампред кабмина потребовал жестко контролировать цены на продукты

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел рабочее совещание по текущей инфляционной ситуации в стране. Об этом сообщили в пресс-службе.

В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, а также представители Национального банка Кыргызской Республики.

кабмина
Фото кабмина

Заместитель председателя Нацбанка Азат Козубеков представил участникам заседания презентацию о проводимой денежно-кредитной политике. В докладе был проведен анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на индекс потребительских цен, а также представлены прогнозы инфляционных ожиданий на ближайший период.

По его словам, сохранение ценовой стабильности требует тесной координации фискальной и монетарной политики.

Заслушав доклад и мнения руководителей ведомств, Данияр Амангельдиев отметил, что на фоне высоких темпов экономического роста обеспечение покупательной способности граждан остается одним из приоритетов кабмина.

«Динамичное развитие экономики должно сопровождаться жестким контролем над инфляционными процессами. Мы обязаны минимизировать влияние внешних шоков на внутренний рынок, особенно в части социально значимых товаров», — подчеркнул он.

По итогам совещания профильным государственным органам поручено оперативно разработать меры по обеспечению стабильности цен, уделив особое внимание вопросам продовольственной безопасности и насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией.

В завершение Данияр Амангельдиев подчеркнул персональную ответственность руководителей ведомств за своевременную реализацию мер по обеспечению макроэкономической стабильности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365321/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин ввел новый механизм предупреждений за экстремизм для СМИ и организаций
Кабмин расширил возможности использования средств по валютным своп-операциям
Кабмин утвердил программу обучения для молодых родителей
Минкультуры поручили вести реестр порносайтов и блокировать их
В КР утвержден второй этап реализации миграционной политики до 2030 года
Тяжелобольных в Кыргызстане хотят бесплатно обеспечивать анальгетиками
Глава кабмина: К 2030 году женщины займут 30 процентов руководящих должностей
Кабмин прекратил участие КР в соглашении СНГ по обмену данными погранвойск
Кабмин обновит правила полетов: проект авиационных норм вынесли на обсуждение
В Кыргызстане создадут систему раннего выявления биологических угроз
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Президент КР&nbsp;прокомментировал ситуацию с&nbsp;вылетом Ажиева из&nbsp;тюрьмы на&nbsp;вертолете Президент КР прокомментировал ситуацию с вылетом Ажиева из тюрьмы на вертолете
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
15:08
Канатбек Чыныбаев назначен и. о. министра чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев назначен и. о. министра чрезвычайных...
15:05
Кабмин ввел новый механизм предупреждений за экстремизм для СМИ и организаций
15:02
Министр чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов освобожден от должности
14:59
Команда из КР приняла участие в однодневной гонке Poreč Classic
14:57
Верховный суд направил дело Махабат Тажибек кызы на новое рассмотрение