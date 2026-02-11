В Кыргызстане растет производство цитрусовых. Об этом на заседании ЖК сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, к 2026 году 22 питомника подготовили 15 миллионов 37 тысяч саженцев.

Кроме основных культур, в целях освоения новых фитотехнологий в Баткенском и Кадамджайском районах проводится работа по выращиванию саженцев цитрусовых культур. В результате выращены мандарины, апельсины, лимоны и кумкват.

«Если в 2024-м с 1 тысячи 58 гектаров произведено 4 тысячи 839 тонн продукции, то в 2025 году с 1 тысячи 56 гектаров получено 7 тысяч 149 тонн субтропической продукции», — добавил Бакыт Торобаев.

Он заметил, что на этот год потребуется 69 тысяч тонн семян зерновых культур. На сегодня заготовлено 57 тысяч тонн, обеспеченность составляет 82,5 процента.

«Семенами овса, риса, табака, бобовых и сои обеспеченность составляет 100 процентов. Недостающий объем будет восполнен за счет дотаций и семян, реализуемых семеноводческими хозяйствами.

Так, в Ак-Талинском районе Нарынской области на 20 гектарах богарных земель проведена апробация масличного сафлора сорта «Ершовский», по итогам получено по 20 центнеров с гектара. В регионах страны ведется работа по распространению гибрида сорго «Судан», в результате с гектара получено 100 тонн зеленой массы. Эта культура вносит существенный вклад в обеспечение кормами для скота», — рассказал чиновник.