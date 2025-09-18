21:46
Правозащитнице Рите Карасартовой назначили пять лет пробационного надзора

Свердловский районный суд Бишкека вынес приговор правозащитнице Рите Карасартовой. Об этом на своей странице в Facebook написала ее коллега Гулшайыр Абдирасулова.

По ее словам, суд признал Риту Карасартову виновной по статьям 278 «Массовые беспорядки» и 327 «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР и назначили штраф в 50 тысяч сомов.

«Суд назначил Рите эже пять лет пробационного надзора», — написала Гулшайыр Абдирасулова.

Напомним, Риту Карасартову задержали 14 апреля по обвинению в «призывах к массовым беспорядкам». Обыск в доме правозащитницы проведен в ее отсутствие предположительно в связи с публикацией письма Тилекмата Куренова, написанного ранее, в котором он просил опубликовать его текст, если с ним что-либо случится.

19 апреля ГКНБ сообщил, что разыскиваемый активист Тилекмат Куренов доставлен в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужб, находясь за пределами республики, он через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти.
