17:18
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

В Москве в 2025 году российского гражданства лишили 51 мигранта

В Главном управлении МВД России по городу Москве подвели итоги 2025 года по противодействию нарушениям миграционного законодательства.

Отмечается, что столичными полицейскими на постоянной основе принимается комплекс профилактических мер по укреплению правопорядка в сфере миграции, усилению контроля за миграционными потоками, противодействию незаконной миграции, пресечению правонарушений среди иностранных граждан и лиц без гражданства, выявлению лиц, чье пребывание в Российской Федерации представляет угрозу общественному порядку и безопасности жителей столицы, лиц, объявленных в розыск правоохранительными органами.

За отчетные период выявлено свыше 82 тысяч правонарушений в сфере миграции, из них большая часть – 19 тысяч связана с незаконным осуществлением иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в России.

Количество нарушений правил привлечения мигрантов или лиц без гражданства к трудовой деятельности составило около 9 тысяч и более 6 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности в  РФ иностранными гражданами.

В ведомстве проинформировали о проведении более 11 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства в общественных местах Москвы, торговых центрах, точках общественного питания, в хостелах, на строительных объектах и иных местах пребывания и осуществления трудовой деятельности мигрантов. В отношении более 26 тысяч из них приняты решения о выдворении, в том числе с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан – около 18 тысяч, депортировано 646 граждан иностранных государств.

Комплексная работа позволила выявить 382 лица, находящихся в розыске за совершение различных преступлений, в том числе тяжких, установить 151 иностранного гражданина, сменившего установочные данные для въезда – ранее этим лицам въезд был закрыт за совершение различных правонарушений, говорится в сообщении.  

В связи со вступившими в силу нормами Закона «О гражданстве Российской Федерации» применяется новый механизм – прекращение приобретенного гражданства РФ. В отношении 51 лица приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации. При этом 23 таких факта связаны с совершением особо тяжких преступлений, таких как убийство, похищение человека, насильственные действия сексуального характера, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, причинение ущерба национальной безопасности государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363016/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
В РФ более 35 процентов мигрантов не сдали русский язык с первой попытки
Россия заинтересована в приезде квалифицированных рабочих — посол РФ в КР
В России кыргызстанцам выплатили 1 миллион рублей задолженности по зарплате
В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
Гражданка Кыргызстана осуждена на шесть лет тюрьмы за наркоторговлю в России
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС
Насилие и суицид. В МВД рассказали, с чем сталкиваются дети мигрантов
Депутат призвал кабмин обратиться в суд ЕАЭС по вопросу положения мигрантов в РФ
За границей находятся около 800 тысяч кыргызстанцев
В России на 10 процентов сократилось число мигрантов — МВД РФ
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по&nbsp;закону, конфликта между силовыми ведомствами нет ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
17:02
Глава кабмина проверил, как идет ремонт в двух крупных медучреждениях Бишкека Глава кабмина проверил, как идет ремонт в двух крупных...
16:49
В Москве в 2025 году российского гражданства лишили 51 мигранта
16:25
В Бишкеке стартует Кубок Кыргызстана по таэквондо
16:04
Муфтияту КР повышать религиозную грамотность студентов вузов поможет ГКНБ
15:43
Норвегия побила рекорд по числу золотых медалей на Олимпиадах