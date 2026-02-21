В Москве в 2025 году российского гражданства лишили 51 мигранта

В Главном управлении МВД России по городу Москве подвели итоги 2025 года по противодействию нарушениям миграционного законодательства.

Отмечается, что столичными полицейскими на постоянной основе принимается комплекс профилактических мер по укреплению правопорядка в сфере миграции, усилению контроля за миграционными потоками, противодействию незаконной миграции, пресечению правонарушений среди иностранных граждан и лиц без гражданства, выявлению лиц, чье пребывание в Российской Федерации представляет угрозу общественному порядку и безопасности жителей столицы, лиц, объявленных в розыск правоохранительными органами.

За отчетные период выявлено свыше 82 тысяч правонарушений в сфере миграции, из них большая часть – 19 тысяч связана с незаконным осуществлением иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в России.

Количество нарушений правил привлечения мигрантов или лиц без гражданства к трудовой деятельности составило около 9 тысяч и более 6 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности в РФ иностранными гражданами.

В ведомстве проинформировали о проведении более 11 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства в общественных местах Москвы, торговых центрах, точках общественного питания, в хостелах, на строительных объектах и иных местах пребывания и осуществления трудовой деятельности мигрантов. В отношении более 26 тысяч из них приняты решения о выдворении, в том числе с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан – около 18 тысяч, депортировано 646 граждан иностранных государств.

Комплексная работа позволила выявить 382 лица, находящихся в розыске за совершение различных преступлений, в том числе тяжких, установить 151 иностранного гражданина, сменившего установочные данные для въезда – ранее этим лицам въезд был закрыт за совершение различных правонарушений, говорится в сообщении.

В связи со вступившими в силу нормами Закона «О гражданстве Российской Федерации» применяется новый механизм – прекращение приобретенного гражданства РФ. В отношении 51 лица приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации. При этом 23 таких факта связаны с совершением особо тяжких преступлений, таких как убийство, похищение человека, насильственные действия сексуального характера, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, причинение ущерба национальной безопасности государства.