Общество

В 2025 году за нарушения из России выдворили 72 тысячи иностранцев

В 2025 году из России были выдворены 72 тысячи иностранных граждан. Основной причиной стали нарушения российского законодательства. Об этом сообщил глава МВД страны Владимир Колокольцев.

Министр отметил, что сотрудники МВД могли бы выявить и больше нарушителей, которые подлежат выдворению, но для этого нужно финансирование.

«К сожалению, и на эти вопросы, выполнение ваших законодательных инициатив, нам тоже нужно финансирование», — констатировал министр.

Отметим, что раньше иностранцы, нарушая законы, могли находиться в России до тех пор, пока их не останавливала полиция. Или, совершив правонарушения, пользовались денежными средствами на своих счетах и заключали браки, что впоследствии помогало им легализоваться в России и отменять решения МВД о депортации.

С введением в РФ 5 февраля 2025 года миграционного режима высылки ситуация изменилась. Теперь иностранцы-нарушители сразу попадают в реестр контролируемых лиц и не могут распоряжаться денежными средствами на счетах — им доступны только до 30 тысяч рублей, а также средства для уплаты штрафов. Из-за чего они вынуждены выезжать из России и в ряде случаев не могут вернуться, если в отношении них принято решение о запрете на въезд.

К началу 2026 года число иностранных граждан, находящихся в России, составляло 5,7 миллиона человек.
