Что построят на месте старого базара в городе Ош

В Оше новый мэр города Жанарбек Акаев прокомментировал будущее территории, где ранее располагался старый базар. По его словам, возвращения рынка на это место не будет — решение принято окончательно.

Акаев заявил, что город не допустит повторного превращения этой зоны в торговый хаос.

«Нет, нет, нет — здесь никакого базара не будет. Ни торговли одеждой, ни старого рынка. Базар ушел, и обратно не вернется. Мы не позволим снова превращать эту территорию в рынок», — подчеркнул мэр.

Он пояснил, что вместо базара территория будет преобразована в компактное и современное пространство, ориентированное на туристов и ремесленников.

«Здесь будет только небольшая зона для наших мастеров. Туристы смогут пройтись, увидеть и купить изделия. Это будет культурная, а не торговая площадка. Современная, аккуратная, удобная», — сказал Акаев.

В мэрии отмечают, что проект уже обсуждается и основная задача — создать чистое, благоустроенное пространство, которое впишется в туристическую инфраструктуру города.



