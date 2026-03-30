В Бишкеке пройдет первоапрельский конкурс «Вода камень точит»

Бишкекский первоапрельский конкурс современного искусства — ежегодный международный проект, сообщает Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева. Конкурс
По его данным, конкурс основан в 2003 году и объединяет художников из Центральной Азии, стран СНГ и Европы.
Каждый год меняются тема, кураторский состав, формат и жюри. Мероприятие продлится до 19 апреля.
Что вас ждет:
- работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России;
- перформансы, живые выступления и арт-дискуссии;
- открытая и свободная художественная среда.