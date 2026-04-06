Власть

Владельцев диких животных в КР обязали пройти регистрацию за шесть месяцев

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление № 223 от 4 апреля 2026 года, регулирующее вопросы содержания, разведения и охраны объектов животного мира.

Документ направлен на упорядочение сферы содержания диких животных в неволе, полувольных условиях и искусственно созданной среде, а также устранение несоответствий в действующих нормативных актах.

Согласно постановлению, утверждены единые правила содержания и разведения животных на территории страны. Теперь все юридические и физические лица, занимающиеся их содержанием, обязаны в течение шести месяцев обратиться в уполномоченный орган в сфере экологии для получения заключения и включения в специальный реестр мест содержания диких животных.

Кроме того, внесены изменения в порядок расчета ущерба, причиненного животному миру. В частности, увеличены таксы: за незаконное причинение вреда белому и черному аисту — до 30 тысяч сомов, козерогу — до 300 тысяч сомов, косуле — до 100 тысяч сомов.

Одновременно утратило силу постановление 2018 года, регулирующее содержание ловчих хищных птиц.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Материалы по теме
Глава кабмина КР поздравил спортсменов с профессиональным праздником
Кыргызстан утвердил соглашение СНГ по автопрому — ответственный Минэконом
Впервые в КР отмечается День работников сферы цифровых технологий
Кабмин ускоряет экспорт: лицензии будут выдавать онлайн за три дня
Новые правила для биржи: кабмин утвердил требования к листингу ценных бумаг
Кабмин пересчитал зарплату в Академии госуправления при президенте Кыргызстана
Госуслуги без справок, онлайн и автоматически — новый закон в Кыргызстане
Кабмин ужесточает правила для ветаптек и производителей препаратов
В Кыргызстане хотят изменить работу госбольниц
Euronews может стать окном Кыргызстана в мир
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Бизнес
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
