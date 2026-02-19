В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Дурус Козуев.

По его данным, запись продлится до 2 апреля.

В ОРТ, напомним, могут принимать участие:

учащиеся 11-го класса общеобразовательной школы или выпускного курса среднего профессионального учебного заведения;

окончившие общеобразовательную школу (среднее профессиональное учебное заведение), не имеющие высшего образования и не обучающиеся в настоящее время в вузе.

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, имеют право участвовать в тестировании при условии их поступления в вуз на полный курс очной формы обучения на контрактной основе по направлениям и специальностям, по которым запрещена подготовка по заочной, очно-заочной, дистанционной формам обучения и в форме экстерната.

Напомним, с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования ранее не требовались.

ОРТ, как и в прежние годы, проведет Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).