10:39
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Общество

В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование

В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Дурус Козуев.

По его данным, запись продлится до 2 апреля.

В ОРТ, напомним, могут принимать участие:

  • учащиеся 11-го класса общеобразовательной школы или выпускного курса среднего профессионального учебного заведения;
  • окончившие общеобразовательную школу (среднее профессиональное учебное заведение), не имеющие высшего образования и не обучающиеся в настоящее время в вузе.

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, имеют право участвовать в тестировании при условии их поступления в вуз на полный курс очной формы обучения на контрактной основе по направлениям и специальностям, по которым запрещена подготовка по заочной, очно-заочной, дистанционной формам обучения и в форме экстерната.

Напомним, с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования ранее не требовались.

ОРТ, как и в прежние годы, проведет Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362649/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Прием в вузы Кыргызстана. Пороговые баллы повышать в этом году не будут
Граждан КР с иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию
В Кыргызстане для подготовки школьников к ОРТ разработают бесплатное приложение
Конституционный суд разрешил россиянам регистрироваться в апартаментах
ОРТ-2025. Абитуриенты выбирали от трех до семи предметных тестов
ОРТ-2025. Девушки получили больше грантов в вузах и обошли юношей по баллам
ОРТ-2025. Лишь 1,7 процента абитуриентов знают госязык на уровне ниже среднего
В зимнем Общереспубликанском тестировании приняли участие 849 абитуриентов
В Казахстане с 1 июля 2026 года мигрантов будут регистрировать по новым правилам
В Кыргызстане объявлен конкурс на ОРТ в 2026-2028 годах
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
10:38
Депутаты одобрили законопроект об увеличении взносов за военную службу Депутаты одобрили законопроект об увеличении взносов за...
10:36
Временный запрет на импорт саженцев плодово-ягодных растений вводит кабмин
10:32
Парламент одобрил реализацию программы «Единое здоровье»
10:26
Прием в вузы Кыргызстана. Пороговые баллы повышать в этом году не будут
10:19
Парламент одобрил обмен заключенными между Кыргызстаном и Монголией