Священный месяц Орозо начался для всех мусульман: обращение главы ДУМК

Священный месяц Орозо начался для всех правоверных мира сегодня. Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров обратился к соотечественникам по случаю наступления Рамазана.

Он поздравил мусульман, кыргызский народ и все человечество с обновившимся священным месяцем.

По словам муфтия, пост постоянно напоминает мусульманину о Всевышнем Аллахе и пробуждает чувство ответственности перед ним. Пост очищает внутренний мир человека, украшает его, смиряет и побуждает к доброму отношению, добрым делам и поступкам, а также укрепляет богобоязненность.

«Во время поста мусульманин бережет свои глаза от запретного, уши — от недозволенного, язык — от лжи. Он оберегает себя от запретной пищи, дурных поступков и недостойных мест, осознавая, что Аллах видит и знает все», — отмечено в тексте.

Абдулазиз Закиров напомнил хадис пророка Мухаммеда, в котором говорится, что тому, кто постится в Рамазан с искренней верой и надеждой на награду от Аллаха, выстаивает ночные молитвы в пост и проводит Ночь предопределения в поклонении, прощаются прежние грехи.

Глава ДУМК пожелал держащим Орозо, чтобы их пост был принят.