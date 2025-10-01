15:17
Муфтий КР: Нападение на женщину равносильно выступлению против Аллаха

Муфтий мусульман Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров выступил с обращением к гражданам, в котором подчеркнул, что нападение на женщин и насилие над ними приравниваются к восстанию против воли Всевышнего.

По его словам, женщина является сердцем общества, основой семьи и будущей матерью, а ее честь и достоинство должны быть священными для каждого мужчины.

Глава ДУМК напомнил хадисы пророка Мухаммеда (САВ), в которых говорится: «Кто воспитает дочерей с заботой и любовью, тот войдет в рай» и «Рай находится под стопами матери».

«Поднять руку на женщину — все равно что ударить собственную мать, а оскорбить честь девушки — все равно что оскорбить собственную дочь», — отметил он.

Абдулазиз кары Закиров призвал мужчин помнить, что их истинная сила заключается не в грубости и насилии, а в умении сдерживать себя, проявлять милосердие и заботу.

«Если мы будем уважать женщин, общество станет крепким. Если допустим насилие, оно пойдет к разрушению», — подчеркнул он, призвав кыргызстанцев беречь семью, воспитывать сыновей в духе ответственности и оберегать дочерей.

Недавно в Кыргызстане произошла очередная трагедия, связанная с насилием в отношении женщин. 27 сентября пропала жительница Каракола 2008 года рождения. Позже ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения задержан в Бишкеке.
