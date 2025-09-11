14:31
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Власть

Исламская академия откроется в Кыргызстане

Фото администрации президента

«В ближайшие дни в Токмаке откроется исламская академия, созданная для увеличения уровня религиозной грамотности, переподготовки и повышения квалификации религиозных служителей», — заявил президент Садыр Жапаров на встрече с делегацией религиозных лидеров стран Организации тюркских государств.

Он подчеркнул важность взаимодействия в религиозной сфере в рамках ОТГ. И отметил, что ценности ислама должны сочетаться с национальными традициями тюркского мира, что поспособствует укреплению нравственных устоев общества.

Глава государства сообщил, что в республике 90 процентов населения составляют мусульмане. В связи с этим в последние годы провели ряд реформ в религиозной сфере, а Государственная комиссия по делам религий преобразована в национальное агентство и теперь находится под его личным контролем.

Садыр Жапаров также затронул проблему влияния различных религиозных течений на молодежь через интернет. Он призвал духовных лидеров активно работать над воспитанием молодого поколения на основе традиционных ценностей и уберечь их от радикальных идей.

администрации президента
Фото администрации президента
В завершение встречи муфтии стран ОТГ поблагодарили президента за вклад в укрепление культурных связей между тюркскими государствами и наградили его орденом «Айкөл» Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343130/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн Азирети Муфтийлеринин VI жыйыны өтөт
Муфтият выдает имамам стипендии и заносит мечети в онлайн-базу
Чолпон-Ату объявят аграрной столицей — 2025 Организации тюркских государств
Кыргызстандын муфтийи аялдарга карата зордук-зомбулукту адилетсиздик деп атады
Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами
Садыр Жапаров в Будапеште: железная дорога из Китая и Камбаратинская ГЭС-1
Президент КР примет участие в работе неформального саммита ОТГ в Венгрии
Неформальный саммит глав государств ОТГ пройдет в Будапеште
Судьи стран — участниц Организации тюркских государств обменяются опытом
Насилие и рэкет прекратятся, если детей обучать исламу — депутат Жогорку Кенеша
Популярные новости
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
У&nbsp;коррупционеров и&nbsp;ОПГ будут отбирать землю и&nbsp;бизнес в&nbsp;пользу государства У коррупционеров и ОПГ будут отбирать землю и бизнес в пользу государства
Бизнес
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
11 сентября, четверг
14:26
Обыски со спецназом: МВД пришло в «Бишкекглавархитектуру» Обыски со спецназом: МВД пришло в «Бишкекглавархитектур...
14:19
Денежные сборы в школах и детсадах запрещены. Нарушителей уволят
14:16
Акжолтой Турганбаев занял третье место на Кубке «Старт СНГ» по бильярду
14:14
В городе Ош работают над увеличением парка муниципальных экотакси
14:09
Центр ядерной медицины создадут в Кыргызстане