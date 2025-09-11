Исламская академия откроется в Кыргызстане

«В ближайшие дни в Токмаке откроется исламская академия, созданная для увеличения уровня религиозной грамотности, переподготовки и повышения квалификации религиозных служителей», — заявил президент Садыр Жапаров на встрече с делегацией религиозных лидеров стран Организации тюркских государств.

Он подчеркнул важность взаимодействия в религиозной сфере в рамках ОТГ. И отметил, что ценности ислама должны сочетаться с национальными традициями тюркского мира, что поспособствует укреплению нравственных устоев общества.

Глава государства сообщил, что в республике 90 процентов населения составляют мусульмане. В связи с этим в последние годы провели ряд реформ в религиозной сфере, а Государственная комиссия по делам религий преобразована в национальное агентство и теперь находится под его личным контролем.

Садыр Жапаров также затронул проблему влияния различных религиозных течений на молодежь через интернет. Он призвал духовных лидеров активно работать над воспитанием молодого поколения на основе традиционных ценностей и уберечь их от радикальных идей.