Муфтий Кыргызстана: Резкий рост цен и спекуляция противоречат нормам шариата

Муфтий Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров выступил с обращением, в котором осудил спекуляцию и необоснованное повышение цен на товары первой необходимости, назвав такие действия противоречащими нормам шариата.

В своем обращении, приуроченном к пятнице и наступлению благословенных месяцев Раджаб, Шаабан и Рамазан, он отметил, что в последнее время отдельные торговцы, пользуясь сложной экономической ситуацией, необоснованно завышают цены, извлекая выгоду за счет нужд населения.

«Стремление к чрезмерной прибыли, резкое повышение цен, монополизация рынка — это деяния, которые неугодны Всевышнему», — подчеркнул глава ДУМК, напомнив хадисы пророка Мухаммада, осуждающие спекуляцию и монополию.

Абдулазиз кары Закиров пояснил, что ислам допускает торговлю и получение прибыли, однако только в рамках справедливости, честности и общественной ответственности. По его словам, если рост цен вызван не объективными причинами, а жадностью продавцов и наносит вред обществу, государство имеет право и даже обязано вмешиваться и регулировать ситуацию.

Особое внимание муфтий уделил социальным последствиям резкого подорожания товаров — усилению неравенства, ухудшению положения малоимущих и росту общественного недовольства. Он напомнил, что спекуляция и искусственное завышение цен считаются грехом, особенно когда речь идет о продуктах питания.

В завершение Абдулазиз кары Закиров призвал торговцев бояться Аллаха, соблюдать меру в прибыли, а граждан — быть бережливыми, избегать расточительства и сохранять умеренность в расходах, особенно в период роста цен.