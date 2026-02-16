14:34
Общество

Поддержка женского предпринимательства. Открыт набор в менторскую программу

В Кыргызстане стартовал прием заявок на участие в пятом, юбилейном сезоне менторской программы «Женщины в бизнесе». Программа направлена на поддержку женского предпринимательства и усиление роли женщин-лидеров в экономике.

Пятый сезон станет эксклюзивным. В нем участвуют бенефициары «FINCA Банка» – женщины, владеющие или управляющие бизнесом и сотрудничающие с банком по кредитной линии. Также принять участие в программе могут предпринимательницы с опытом ведения малого и среднего бизнеса не менее двух лет. В течение семи месяцев они будут работать в паре с наставниками, развивая и укрепляя свои компании.

В качестве менторов выступят опытные предприниматели, готовые безвозмездно делиться знаниями и экспертизой и поддерживать менти на всех этапах программы. Прием заявок для менторов и менти открыт. Заполнить анкету можно до 2 марта 2026 года. Участие в программе бесплатное.

В рамках инициативы пройдут онлайн- и офлайн-тренинги, кросс-менторинговые сессии, деловые завтраки, экскурсии на крупные производственные предприятия и мониторинговые визиты. Программа поможет развить навыки управления бизнесом и финансами и наладить полезные деловые связи.

За время работы программы участницы создали более 320 новых рабочих мест. В прошлом сезоне 60 процентов предпринимательниц вышли на новые рынки, 66 процентов увеличили прибыль, 86 процентов повысили узнаваемость бренда, и все отметили личностный рост.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362162/
