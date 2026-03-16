Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank

Если еще несколько лет назад женское предпринимательство рассматривалось преимущественно как социальная инициатива, то сегодня оно становится одним из заметных факторов экономического роста.

По данным отраслевых исследований, международных организаций и аналитики Octobank, участие женщин в экономической и финансовой системе Узбекистана продолжает устойчиво расти. Анализ показывает, что женщины демонстрируют устойчивый рост вовлеченности в финансовые сервисы и все чаще используют банковские инструменты для управления доходами, накоплениями и платежами.

Эксперты отмечают, что развитие цифровой финансовой инфраструктуры становится одним из ключевых факторов расширения экономических возможностей для женщин. Современные банковские сервисы позволяют быстрее запускать новые проекты, управлять оборотными средствами и эффективно контролировать финансовые операции.

На этом фоне женское предпринимательство в стране постепенно превращается в один из наиболее динамичных сегментов малого бизнеса. Рост финансовой включенности женщин способствует развитию предпринимательской активности, созданию новых рабочих мест и формированию устойчивых экономических инициатив в регионах.

По состоянию на 2025 год в республике сформировалась масштабная предпринимательская экосистема с активным участием женщин. Согласно отраслевым исследованиям и данным международных организаций, в Узбекистане насчитывается более 2,1 миллиона женщин-предпринимателей, а женщины владеют около 40 процентами всего зарегистрированного индивидуального предпринимательского бизнеса. Кроме того, женщины руководят более чем 43 тысячами малых и микропредприятий, работающих в различных секторах экономики — от торговли и услуг до производства и креативных индустрий.

Статистика банковского сектора подтверждает эти тенденции. По агрегированным данным Octobank, женщины составляют около 34 процентов клиентской базы банка, что отражает высокий уровень их вовлеченности в финансовую инфраструктуру страны. Наиболее активная категория среди женщин — 41-50 лет, за которой следуют группы 36-40 и 31-35 лет. Именно в этих возрастных сегментах фиксируется максимальный уровень использования банковских продуктов и проведения финансовых операций.

Предпринимательская активность женщин особенно заметна в секторах торговли, услуг, образования, креативной индустрии и легкой промышленности. В ряде регионов республики именно женские предприятия становятся драйверами локального экономического развития и занятости.
Материалы по теме
Строительство первой в Узбекистане атомной электростанции обсудили в МАГАТЭ
CASA-1000. Узбекистан заинтересован в поставках электроэнергии
Кыргызстанские товары выходят на рынок Узбекистана
В Узбекистане за два месяца пресекли деятельность 45 ОПГ
Опытом сокращения потерь воды в Узбекистане поделился Саидикрам Ниязходжаев
О распределении водных ресурсов рассказал посол Узбекистана в Кыргызстане
Запуск Tax Free. В Узбекистане туристам будут возвращать НДС во всех аэропортах
В Узбекистане хотят выращивать женьшень
Кыргызстан и Узбекистан расширят академическую мобильность студентов
В Узбекистане переводы теперь возможны только с указанием цели платежа
