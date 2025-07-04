Поддержка бизнеса: в КР запускают Кодекс финансирования предпринимательниц

В Кыргызстане 4 июля 2025 года запустили глобальную инициативу «Кодекс финансирования женщин-предпринимателей» (Women Entrepreneurs Finance Code). Этот шаг должен кардинально изменить ландшафт женского бизнеса в стране, открыв доступ к новым финансовым возможностям.

Что такое WE Finance Code?

Это глобальная многосторонняя государственно-частная инициатива по увеличению финансирования микро-, малых и средних предприятий, принадлежащих или возглавляемых женщинами.

Кодекс внедряется в более 30 странах при поддержке международных финансовых институтов развития. WE Finance Code был основан в 2017 году, с тех пор программа способствовала привлечению более $5,3 миллиарда для финансирования почти 400 тысяч женщин-предпринимателей по всему миру. Донорами являются такие страны, как Австралия, Канада, Китай, Дания, Германия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Великобритания и США.

Европейский банк реконструкции и развития содействует внедрению Кодекса в 15 странах, включая страны Центральной Азии, для значительного ускорения финансирования сотен тысяч женских бизнесов по всему миру.

Широкий круг финучреждений, вовлеченных в процесс, обязуется поддерживать женщин-предпринимателей по трем ключевым направлениям (принципам):

лидерство: каждая организация-подписант назначает старшего руководителя, ответственного за продвижение поддержки женщин в бизнесе;

действие: участники разрабатывают и внедряют новые финансовые и нефинансовые продукты, адаптированные под нужды женщин-предпринимателей;

данные: внедряется система сбора и анализа данных с разбивкой по полу.

Главная задача кодекса — создать экосистему, в которой банки и другие финансовые организации будут заинтересованы в работе с женским бизнесом, а предпринимательницы получат необходимые ресурсы для роста.

Почему это важно для Кыргызстана?

29 процентов всех действующих предприятий возглавляют женщины (более 216 тысяч компаний);

за последние пять лет наблюдается устойчивый рост числа женщин в бизнесе;

женщины особенно активны в среднем бизнесе, где их доля достигает 47,6 процента.

Статистика показывает не до конца раскрытый потенциал женского предпринимательства в стране. По данным Нацстаткома КР на 2024 год:

При этом существует заметный региональный разрыв: если в Бишкеке и Чуйской области доля женского бизнеса превышает 35 процентов, то в некоторых регионах, например в Баткенской области, она едва достигает 21 процента.

WE Finance Code призван выровнять эти возможности по всей стране. В результате, как ожидается, будет сформирована мощная коалиция из госорганов, банков, бизнес-ассоциаций и международных партнеров для скоординированной поддержки женщин.

Также будет начат сбор точных данных, чтобы понимать, с какими трудностями сталкиваются предпринимательницы и какие продукты им нужны, а далее планируется стимулировать банки к разработке специальных кредитных программ и консультационных услуг для женщин.

Кроме этого, кодекс позволит привлекать выгодное международное финансирование, которое будет направлено на кредитование женских бизнес-проектов.

Как готовились к запуску WE Finance Code?

Тем самым Национальный банк КР подтвердил свою приверженность инклюзивному росту и расширению финансовых прав и возможностей для женщин.

25 октября 2024 года председатель Национального банка КР Мелис Тургунбаев и вице-президент ЕБРР по вопросам политического сотрудничества и партнерства Марк Боуман официально подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в реализации программы финансирования женщин-предпринимателей в Кыргызстане.

В конце того же года в стране приняли поправки в Закон «О защите прав предпринимателей», которым введено определение «женское предпринимательство»:

женщина, осуществляющая деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность и зарегистрированное на территории КР, в котором женщине (женщинам) принадлежат не менее 51 процента акций и в которых не менее 51 процента штатных сотрудников составляют женщины.

Закон усиливает государственную поддержку женского предпринимательства, в том числе через расширение доступа к финансам и создание условий для повышения уровня занятости женщин в экономике.

В июне 2025 года Национальный банк КР принял постановление, стимулирующее коммерческие банки активнее кредитовать женский бизнес через смягчение регуляторных требований.

До запуска кодекса его поддержали семь банков, две микрофинансовые организации и один Гарантийный фонд, подписав письма о намерении сотрудничать.

4 июля в Бишкеке состоялась церемония подписания кодекса с участием председателя Национального банка КР, регионального главы представительства ЕБРР в КР, представителей государственных органов, коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, кредитных бюро, «Гарантийного фонда».

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После запуска кодекса Нацбанк КР как основной координатор и Союз банков Кыргызстана в качестве сокоординатора начнут формировать коалицию, которая состоит из НБ КР, госорганов, банковского сообщества. Банки, подписавшие письма о поддержке кодекса, тоже войдут в коалицию. Тем самым они берут на себя обязательство поддерживать женское предпринимательство, в том числе путем разработки специальных продуктов. В дальнейшем будет разработана хартия с планом внедрения Кодекса.

Запуск WE Finance Code — это стратегический шаг на пути к построению более инклюзивной и сильной экономики Кыргызстана, где каждая женщина сможет реализовать свой предпринимательский потенциал.