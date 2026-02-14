Больше чем напиток. В Бишкеке рассказали о традициях индийского чая

Посольство Индии в Кыргызстане организовало культурное мероприятие под названием «Индийская чайная культура — больше чем просто чай», направленное на знакомство кыргызстанцев с традициями чаепития и разнообразием индийских сортов чая.

Как рассказал шеф-повар Чинмай Бадодекар, организаторы хотели показать, что чай в Индии — это не только напиток, но и важная часть культуры и общения.

«Мы хотим познакомить кыргызстанцев с разнообразием чая из Индии и способами их заварки. Мы, как и вы, пьем чай двух видов — гранулированный и листовой», — отметил он.

Если в Индии человеку предлагают чай, это означает предложение дружбы.

В каждой индийской семье существуют свои традиции приготовления: кто-то добавляет молоко, специи или другие ингредиенты — у каждого свой особенный рецепт.

Мероприятие началось с традиционного зажжения церемониальной лампы, символизирующей изгнание тьмы, гармонию и спокойствие. В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав, глава Конгресса женщин в Кыргызстане Замира Акбагышева и другие приглашенные гости.

Посол подчеркнул, что во всем мире чай является больше чем напитком — это символ общности, культуры и преемственности поколений.

Индия является вторым по величине производителем чая в мире. Индийский чай любят миллиарды людей разных культур и континентов. Бирендер Сингх Ядав

Замира Акбагышева поделилась личными воспоминаниями, связанными с индийским чаем.

«Я училась в третьем классе и часто в магазине видела чай с картинкой слона. Специально стояла в длинной очереди, чтобы купить его для нашей семьи. С тех пор у меня на всю жизнь осталось особое чувство к индийскому чаю», — рассказала она.

По ее словам, важно помнить, каким трудом достается чай.

«Женщины собирают его под палящим солнцем, поэтому чай нужно ценить», — подчеркнула она.

Во время мероприятия гостям представили четыре вида индийского чая: ассам, дарджилинг, милдери и масала. Все они отличаются сортом и методом заварки. Например, масала - это чай с добавлением корицы, кардамона, гвоздики, перца, аниса и молока по вкусу. Это особый чай для каждого представителя Индии.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению культурных связей между Индией и Кыргызстаном, а также помогают лучше узнать традиции и ценности двух народов.