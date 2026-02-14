Больше чем напиток. В Бишкеке рассказали о традициях индийского чая

Посольство Индии в Кыргызстане организовало культурное мероприятие под названием «Индийская чайная культура — больше чем просто чай», направленное на знакомство кыргызстанцев с традициями чаепития и разнообразием индийских сортов чая.
Как рассказал шеф-повар Чинмай Бадодекар, организаторы хотели показать, что чай в Индии — это не только напиток, но и важная часть культуры и общения.
«Мы хотим познакомить кыргызстанцев с разнообразием чая из Индии и способами их заварки. Мы, как и вы, пьем чай двух видов — гранулированный и листовой», — отметил он.
Если в Индии человеку предлагают чай, это означает предложение дружбы.
В каждой индийской семье существуют свои традиции приготовления: кто-то добавляет молоко, специи или другие ингредиенты — у каждого свой особенный рецепт.
Посол подчеркнул, что во всем мире чай является больше чем напитком — это символ общности, культуры и преемственности поколений.
Индия является вторым по величине производителем чая в мире. Индийский чай любят миллиарды людей разных культур и континентов.Бирендер Сингх Ядав
Замира Акбагышева поделилась личными воспоминаниями, связанными с индийским чаем.
«Я училась в третьем классе и часто в магазине видела чай с картинкой слона. Специально стояла в длинной очереди, чтобы купить его для нашей семьи. С тех пор у меня на всю жизнь осталось особое чувство к индийскому чаю», — рассказала она.
По ее словам, важно помнить, каким трудом достается чай.
«Женщины собирают его под палящим солнцем, поэтому чай нужно ценить», — подчеркнула она.
Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению культурных связей между Индией и Кыргызстаном, а также помогают лучше узнать традиции и ценности двух народов.