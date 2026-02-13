«Аэропорты Кыргызстана» и Госстрах объединяют усилия для защиты сферы авиации

«Аэропорты Кыргызстана» и «Государственная страховая организация» заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
По ее данным, документ подписали председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов и председатель правления ОАО «Государственная страховая организация» Элдияр Калдарбеков.
Стороны планируют выработать условия долгосрочного сотрудничества и заключить профильные договоры по ключевым направлениям.