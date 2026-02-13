«Аэропорты Кыргызстана» и Госстрах объединяют усилия для защиты сферы авиации

«Аэропорты Кыргызстана» и «Государственная страховая организация» заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, документ подписали председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов и председатель правления ОАО «Государственная страховая организация» Элдияр Калдарбеков.

Соглашение направлено на развитие партнерства в области обязательного и добровольного страхования имущества, транспорта, грузов, ответственности, жизни и здоровья, а также рисков, связанных с перевозками и эксплуатацией объектов авиационной инфраструктуры.

Стороны планируют выработать условия долгосрочного сотрудничества и заключить профильные договоры по ключевым направлениям.