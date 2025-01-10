Почему не дозвониться в аварийные службы Бишкека? Как мы проверяли и что узнали

Читатели 24.kg обратились в редакцию с жалобами, что в кол-центры коммунальных служб Бишкека тяжело дозвониться. Журналист 24.kg обзвонила самые актуальные службы в зимнее время, чтобы проверить работу приемных и узнать, с чем связаны задержки на линиях.

Удалось дозвониться с первого раза в следующие службы:

Национальная электрическая сеть Кыргызстана (НЭСК) — 105;

МП «Бишкектеплосеть» — 1980;

«Газпром Кыргызстан» — 4444;

ПЭУ «Бишкекводоканал» — 0312561655.

Со второго раза дозвонились в мэрию столицы по номеру 1840.

В муниципалитете прокомментировали трудности с дозвоном. По словам пресс-секретаря Назгуль Жамгырчиевой, кол-центр «работает днем и ночью. Поэтому говорить о том, что невозможно дозвониться, мне кажется, опрометчиво».

«Не всегда можно дозвониться по городскому номеру, потому что звонят бабушки и дедушки, которые хотят просто поболтать. Наши сотрудники от этого не убегают, пытаются поддержать разговор, потому что иногда человека можно поддержать, уважить добрым словом. В моем восприятии это нормально — поговорить с человеком и послушать его», — прокомментировала Назгуль Жамгырчиева.

По ее данным, в день в среднем поступает 170 звонков от горожан, в месяц — более 3 тысяч.

У мэрии есть приложение «Мой город» и WhatsApp-номер приемной 0554182185, куда жители могут отправлять свои запросы. Сообщения горожан автоматически рассылают в чаты разных служб муниципалитета.

Глава пресс-службы ПЭУ «Бишкекводоканал» Чинара Усупбаева также отметила, что проблемы с водопроводом и канализацией происходят в разное время, и приемная всегда принимает звонки от жителей. Но случаются дни с большим потоком звонков и загрузочные часы в праздники.

«У нас аврал в праздничные и послепраздничные дни, потому что люди сидят дома сутками, никуда не ходят. Гостей встречают, потом сливают [отходы в канализацию] либо что-то еще», — подчеркнула Чинара Усупбаева.

Трудности с дозвоном отмечаются и вечером, когда люди возвращаются домой и сталкиваются с поломками водопровода и канализации.

Эльзада Саргашкаева, руководитель пресс-службы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», объяснила трудности с дозвоном тем, что кол-центр теперь обслуживает всю страну.

«Раньше наш кол-центр был при ОАО «Северэлектро» и отвечал на звонки и запросы только Бишкека, Чуйской и Таласской областей. Последние два года в связи с объединением всех распределительных энергокомпаний с Национальной электрической сетью Кыргызстана наш кол-центр начал работать на всю республику», — заметила она.

Жители могут набрать 105, звонок бесплатный. Также у службы есть номера для операторов «Билайн» — 0772001209, О! — 0702001209, «Мега» — 0556001209. Если не получается дозвониться, можно отправить запрос на WhatsApp-номер приемной 0556001209.

По словам руководителя пресс-службы, большой поток звонков приходится на зимнее время и конец каждого месяца, когда жителям отключают электроэнергию за неуплату.

В этот период очень сложно дозвониться, я сразу говорю, потому что поток большой. Эльзада Саргашкаева

У службы есть приложение «Мой свет», куда отправляют счет за потребленную электроэнергию и где указывается число, до которого его необходимо оплатить. Каждому абоненту приходят индивидуальные уведомления, когда в определенных районах идет большая нагрузка или случается нештатная ситуация.