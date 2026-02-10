Мигранты в России будут подтверждать доходы и платить налоги заранее

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и Налоговый кодекс, сообщают СМИ.

Изменения усиливают контроль за доходами мигрантов, вводят дополнительные налоговые обязательства и предусматривают сокращение сроков пребывания при нарушении правил.

Согласно документу, иностранцы, временно проживающие в России, будут обязаны предоставлять в МВД сведения о своих легальных доходах. Для этого подойдут справки о заработке, копии налоговых деклараций или документы, подтверждающие уплату налогов. Если доход не подтвержден, срок временного пребывания может быть сокращен. Это также коснется и членов семей мигрантов.

Отдельно оговаривается минимальный уровень дохода: получить или продлить патент на работу будет невозможно, если заработок ниже прожиточного минимума региона. Исключение сделано для первичного получения патента и для тех, кто работает у физических лиц исключительно для личных нужд.

Также появится и новая обязанность — авансовая уплата НДФЛ. Для трудовых мигрантов, работающих у физических лиц, размер платежа будет увеличиваться на 50 процентов за каждого несовершеннолетнего ребенка на иждивении.

«Для сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей базовая ставка составит 1,2 тысячи рублей в месяц; для работников частных лиц, нанятых для личных нужд, — 1,7 тысячи», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.