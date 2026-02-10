Индекс восприятия коррупции за 2025 год. Кыргызстан улучшил показатели

Transparency International опубликовала свой ежегодный Индекс восприятия коррупции за 2025 год.

За год улучшить показатели удалось всего пяти постсоветским странам: Кыргызстану (26 баллов, +1 балл за год), Азербайджану (30, +8), Украине (36, +1), Латвии (60, +1) и Литве (65, +2). Упал рейтинг у Беларуси (31, -2), Узбекистана (31, - 1), Казахстана (38, -2), Молдовы (43, -1), Армении (46, -1) и Грузии (50, -3). За год он не изменился у Туркменистана (17), Таджикистана (19) и Эстонии (76).

Как и годом ранее, первые четыре места в нем заняли Дания (89 баллов из 100), Финляндия (88), Сингапур (84) и Новая Зеландия (81). Единственным новичком в топ-5 стран с наименьшей коррупцией стала Норвегия, также набравшая 81 балл.

В целом составители индекса отмечают, что коррупция растет по всему миру – даже в демократических странах, которые традиционно были эффективны в борьбе с ней. Это происходит «на фоне ослабления политической воли лидеров», считают в организации.