За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом состоянии

В УПСМ Бишкека прошло оперативное совещание под руководством начальника УПСМ Бишкека Борборбека Ташматова. В ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы профилактики дорожно-транспортных происшествий и подведены итоги работы за один месяц службы.

За отчетный период сотрудниками УПСМ выявлено за месяц службы:

— 616 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии (на 341 больше, чем в январе 2025 года);

— 1 тысяча 254 факта выезда на встречную полосу (на 493 больше);

— 483 водителя с незаконной тонировкой передних стекол без разрешения (на 241 больше);

— 22 случая использования подложных государственных номерных знаков (на 10 больше).

— 41 тысяча 868 — общее количество протоколов о правонарушении;

— 11 тысяч 672 транспортных средства водворено на штрафную стоянку за различные правонарушения.

Несмотря на действующие запреты, усиленные рейды и постоянные предупреждения, многие водители продолжают игнорировать Правила дорожного движения. Каждое такое нарушение — это не просто цифра в отчете, а потенциальный риск для жизни и безопасности людей. Дорога не прощает беспечности и самоуверенности.

УПСМ Бишкека призывает всех участников дорожного движения к ответственности, дисциплине и уважению к закону. Безопасность начинается с личного выбора каждого водителя.