12:38
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом состоянии

В УПСМ Бишкека прошло оперативное совещание под руководством начальника УПСМ Бишкека Борборбека Ташматова. В ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы профилактики дорожно-транспортных происшествий и подведены итоги работы за один месяц службы.

За отчетный период сотрудниками УПСМ выявлено за месяц службы:

— 616 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии (на 341 больше, чем в январе 2025 года);
— 1 тысяча 254 факта выезда на встречную полосу (на 493 больше);
— 483 водителя с незаконной тонировкой передних стекол без разрешения (на 241 больше);
— 22 случая использования подложных государственных номерных знаков (на 10 больше).
— 41 тысяча 868 — общее количество протоколов о правонарушении;
— 11 тысяч 672 транспортных средства водворено на штрафную стоянку за различные правонарушения.

Несмотря на действующие запреты, усиленные рейды и постоянные предупреждения, многие водители продолжают игнорировать Правила дорожного движения. Каждое такое нарушение — это не просто цифра в отчете, а потенциальный риск для жизни и безопасности людей. Дорога не прощает беспечности и самоуверенности.

УПСМ Бишкека призывает всех участников дорожного движения к ответственности, дисциплине и уважению к закону. Безопасность начинается с личного выбора каждого водителя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361338/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
В очереди на дошкольное образование в Бишкеке стоит 29 тысяч детей
Три тысячи в карман. В БГК недовольны безналичной оплатой в автобусах Бишкека
На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов
Ежегодно в Бишкеке меняют лишь 1 процент водопроводных сетей
«Мне пофиг на твое мнение»: в Бишкеке водитель Corvette поругался с милицией
Назначить зарплату квартальным в Бишкеке предложил депутат столичного кенеша
Капстроительство. Мэрия Бишкека борется с недобросовестными подрядчиками
Почти 2,5 миллиона сомов выделяет столичный кенеш на значки и грамоты
Подключать газ летом, а не зимой призывают кыргызстанцев. С чем это связано?
В Бишкеке пройдет выставка художницы Златы Беорд «Быть... /Быть»
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
12:20
За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом состоянии За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом...
12:16
В Кыргызстане проверить судебную задолженность на портале можно бесплатно
12:11
В очереди на дошкольное образование в Бишкеке стоит 29 тысяч детей
12:00
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
11:59
В 2026 году в Бишкеке построят 36 школ