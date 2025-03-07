Освобождены от должностей акимы нескольких районов Кыргызстана

Президент Кыргызстана отстранил от должностей акимов нескольких районов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, подписаны указы:

Замирбек Сыдыков освобожден от должности акима Аксыйского района Джалал-Абадской области с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Дамир Кулубаев освобожден от должности акима Кара-Кульджинского района Ошской области «согласно поданному заявлению».

Кстати, после последнего увольнения семи акимов до сих пор вакантны должности в Базар-Коргонском района Джалал-Абадской области, Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области, Манасского и Таласского районов Таласской области.