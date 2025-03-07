Назначены акимы двух районов

Президент Кыргызстана назначил акимов двух районов Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
По ее данным, назначены:
1. Максатбек Саргазаков — акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области
Максатбек Саргазаков ранее возглавлял муниципальную администрацию мэрии Бишкека по Свердловскому административному району.
Позднее работал заместителем директора Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров.
2. Замирбек Сыдыков — акимом Кара-Кульджинского района Ошской области
Ранее Замирбек Сыдыков возглавлял Таласскую районную госадминистрацию. Последнее место работы — аким Аксыйской районной государственной администрации.
Кстати, после последнего увольнения семи акимов до сих пор вакантны должности в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области, Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области, Манасском и Таласском районах Таласской области.