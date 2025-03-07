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Власть

Назначены акимы двух районов

Президент Кыргызстана назначил акимов двух районов Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, назначены:

1. Максатбек Саргазаков — акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области

Максатбек Саргазаков ранее возглавлял муниципальную администрацию мэрии Бишкека по Свердловскому административному району.

Позднее работал заместителем директора Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров.

2. Замирбек Сыдыков — акимом Кара-Кульджинского района Ошской области

Аксыйская районная госадминистрация
Фото Аксыйская районная госадминистрация. Замирбек Сыдыков

Ранее Замирбек Сыдыков возглавлял Таласскую районную госадминистрацию. Последнее место работы — аким Аксыйской районной государственной администрации.

Кстати, после последнего увольнения семи акимов до сих пор вакантны должности в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области, Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области, Манасском и Таласском районах Таласской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322067/
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