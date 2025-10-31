Генплан-2050. В Бишкеке намерены ввести лимит на потребление питьевой воды

Для того чтобы не допустить дефицита питьевой воды в Бишкеке, разработчики генерального плана предлагают ряд мер, в том числе введение лимита на ее использование.

По данным мэрии, сейчас город и населенные пункты, присоединенные в рамках административно-территориальной реформы, снабжаются питьевой водой из 77 водозаборов.

Основным источником водоснабжения столицы остается Орто-Алышский водозабор. Он обеспечивает поступление более 40 процентов от общего объема питьевой воды.

Отмечается, что в эксплуатации находятся 209 артезианских скважин глубиной 160-250 метров. На 12 водозаборах есть насосные станции второго уровня подъема. Для водоснабжения многоэтажных жилых домов работает 328 насосных станций, которые повышают и поддерживают уровень давления в трубопроводах.

Согласно прогнозу специалистов, в Бишкеке расчетный объем водопотребления к 2050 году составит около 500 тысяч кубометров в сутки.

В связи с этим в генплане изложены предложения и меры:

обследование по подтверждению запасов месторождений подводных вод в связи с наблюдающимся дефицитом воды в летнее время;

реконструкция и расширение объектов водоснабжения — водозаборных и водоподготовительных сооружений, сетей водоснабжения в связи с их высоким износом;

строительство новых водозаборных и водоподготовительных сооружений и сетей водоснабжения для транспортировки воды в зоны нового строительства, в том числе в районы индивидуальной жилой застройки;

работы по стимулированию населения на установку оборудования, фиксирующего объемы водопотребления (приборы учета питьевой воды с дистанционной передачей данных);

введение оборотных систем водоснабжения и лимитного водообеспечения населения и предприятий с повышенными тарифами за использование воды сверх лимитов;

полный перевод использования воды на полив зеленых насаждений, газонов и улиц из ирригационных систем;

внедрение оросительных систем для капельного полива.

Отметим, что вопрос нехватки воды с каждым годом становится более острым для города. Жители самых разных столичных районов жалуются на ее отсутствие или слабый напор.

Ранее муниципалитет обсуждал вопрос о введении оплаты превышения нормы потребления питьевой воды.

Генеральный план Бишкека — это стратегический документ долгосрочного развития столицы, который определяет направления градостроительной, транспортной, экономической и социальной политики города до 2050 года.

Проект генплана разработан Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства Санкт-Петербурга при участии мэрии Бишкека и по поручению кабинета министров КР.

Генплан предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие логистики, IT и креативных индустрий, а также сохранение историко-культурного наследия и формирование комфортной городской среды.