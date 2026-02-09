Возвращайтесь из-за рубежа! Минздрав КР обещает создать достойные условия врачам

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов в рамках рабочей поездки в Россию встретился с медиками из Кыргызстана.

По данным пресс-центра ведомства, встреча состоялась в посольстве КР в РФ и собрала около 60 врачей — соотечественников, работающих в сфере здравоохранения в Москве.

На встрече обсудили вопросы возвращения кыргызстанских медицинских кадров на родину и создание благоприятных условий для их профессиональной реализации в системе здравоохранения республики.

В ходе диалога министр рассказал о реформах в отрасли, мерах по модернизации медицинских организаций, повышению заработной платы, развитию инфраструктуры и улучшению условий труда медработников. Особое внимание уделено вопросам социальной поддержки, профессионального роста и обеспечению достойных условий для молодых специалистов.

В рамках встречи медики поделились опытом работы за рубежом, озвучили предложения и вопросы, касающиеся трудоустройства, адаптации и карьерных перспектив в КР.

По итогам встречи ряд молодых специалистов выразил готовность рассмотреть возможность возвращения и продолжения профессиональной деятельности в организациях здравоохранения Кыргызской Республики.

«Сегодня система здравоохранения нуждается в квалифицированных, мотивированных и преданных профессии специалистах. Государство заинтересовано в том, чтобы наши врачи и медицинские работники возвращались на родину, развивались профессионально и вносили вклад в укрепление здоровья населения. Министерство со своей стороны готово оказывать всестороннюю поддержку и создавать достойные условия для работы и жизни», — пообещал Каныбек Досмамбетов.