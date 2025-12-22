Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук Валерий Ефремов.

«История с продажей квартиры народной артистки Ларисы Долиной дала начало ряду новых выражений, которые войдут в словарь неологизмов 2025 года. В их числе — словосочетание «схема Долиной» и еще четыре высказывания, связанных с этим делом.

Первым было зафиксировано выражение «схема Долиной» — летом 2024 года. Затем появились формулировки «эффект Долиной» (декабрь 2024 года), «бабушкина схема» (лето 2025 года), «казус Долиной» (осень 2025 года) и «бабушкин вариант», применяемый к мошенническим схемам с недвижимостью, — в декабре 2025 года», — пояснили эксперты.

Напомним, история с продажей квартиры певицы получила широкий общественный резонанс. Выяснилось, что Долину обманули мошенники. При этом пострадала добросовестный покупатель — Полина Лурье.

Верховный суд России ранее постановил решение Хамовнического суда и апелляционное решение Мосгорсуда по делу Ларисы Долиной отменить.

На суде стало известно, что Лариса Долина отказалась представлять справки из психдиспансера, потому что она народная артистка России.

Покупательница квартиры попросила суд принудительно выселить певицу из жилья. Деньги в этой ситуации должны возвращать мошенники, заявила адвокат Ларисы Долиной.

В итоге суд удовлетворил жалобу Полины Лурье и оставил за ней право собственности на квартиру. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, певица продала свою квартиру, но потом заявила, что сделала это под влиянием мошенников и обратилась в суд, который признал сделку недействительной. Покупательница — многодетная мать Полина Лурье — осталась и без квартиры, и без денег.