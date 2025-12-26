«Схема Долиной». Суд обязал певицу освободить скандальную квартиру

Городской суд Москвы обязал Ларису Долину съехать из квартиры в Хамовниках. По данным пресс-службы суда, завершился процесс по иску Полины Лурье о принудительном выселении певицы. Суд постановил, что артистка должна в ближайшее время сняться с регистрационного учета в спорной квартире и освободить ее.

Заседание было открытым, однако ни ответчик, ни истец на него не явились. Представители Ларисы Долиной заявили, что она согласна с иском и планирует выехать до 10 января. Однако адвокат Полины Лурье настаивала на немедленном исполнении решения, указав, что ее доверительница как новая собственница фактически лишена возможности пользоваться жилплощадью.

Суд принял во внимание, что у певицы не должно возникнуть трудностей с поиском жилья, поскольку ей принадлежат два земельных участка и частный дом площадью 363 квадратных метра. Кроме того, дочь Ларисы Долиной владеет квартирой в Московской области. На основании этого вынесено решение об освобождении спорной квартиры в кратчайшие сроки.

Напомним, артистка продала свою квартиру, но потом заявила, что сделала это под влиянием мошенников. Она обратилась в суд, который признал сделку недействительной. Покупательница — многодетная мать Полина Лурье — осталась и без квартиры, и без денег.

История с продажей жилплощади Ларисы Долиной получила широкий общественный резонанс. При этом пострадала добросовестная покупательница — Полина Лурье. Верховный суд России ранее постановил решение Хамовнического суда и апелляционное решение Мосгорсуда по делу певицы отменить. На суде стало известно, что Долина отказалась представлять справки из психдиспансера, потому что она народная артистка РФ. В итоге суд удовлетворил жалобу Лурье и оставил за ней право собственности на квартиру. Дело отправлено на новое рассмотрение.