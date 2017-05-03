Госцентр судебных экспертиз: беззаконие гарантируем?

История, о которой мы расскажем, наглядно демонстрирует, как порой беззащитен человек перед халатностью и пренебрежительным отношением чиновников к исполнению своих обязанностей. Многие из личного опыта знают, что их приходится буквально заставлять работать. Сразу оговоримся, ИА «24.kg» никого не оправдывает и не устанавливает виновного в ДТП, так как считает это прерогативой суда.

В зоне риска

В конце апреля рабочая группа Совета безопасности КР по контролю над реализацией Госстратегии антикоррупционной политики рассмотрела результаты анализа коррупционных рисков в деятельности Министерства юстиции и его подведомственных структур.

В ведомстве выявлено 8 коррупционных зон и 31 риск возникновения коррупции.

Отмечалось, что коррупционные проявления встречаются в вопросах регистрации юридических лиц, филиалов и представительств. А в деятельности Государственного центра судебных экспертиз (ГЦСЭ), помимо финансовых нарушений, есть еще целый ряд минусов.

Несвоевременное проведение экспертиз в ГЦСЭ приводит к затягиванию следствия, истечению сроков давности привлечения к уголовной ответственности, что в итоге нарушает конституционные гарантии защиты интересов граждан и государства.

Как должно быть

10 декабря 2016 года примерно в 19.00 в Сокулуке произошло ДТП с тремя машинами. Сначала столкнулись автомобиль «Тойота Ландкрузер», движущийся по улице 60 лет Октября в южном направлении, и фура «Вольво», движущаяся по улице Фрунзе в восточном направлении. Водитель «Вольво» при этом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом-4310, который в это время двигался в западном направлении. Все три водителя пострадали.

По закону в этот же день следователь Следственного отдела ОВД Сокулукского района лейтенант милиции Асанов должен был составить документы, характеризующие место столкновения, а именно: протокол осмотра места ДТП и первичную схему к нему, а также фотоснимки с места происшествия либо «типовой акт экспертного исследования» за номером таким-то с указанием начала и окончания исследования вплоть до минуты.

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Также необходимо было определить положение всех машин на месте происшествия, зафиксировать их повреждения, указать место столкновения, следы колес авто до момента столкновения, признаки, характеризующие место столкновения, — наличие грязи или пыли, частицы краски на проезжей части в момент удара. Следовало указать, какие детали выпали из-под днища кузова, крыльев и других частей транспортного средства.

Помимо этого, предстояло выяснить, какое ТС стояло, а какое двигалось, а может быть, оба авто в момент столкновения двигались. Следователь должен был определить механизм ДТП, указать место первичного удара (столкновения) — спереди или сзади. И самое главное, все это должно было быть зафиксировано документально фотоснимками.

Как происходит в реальности

Как выяснится позже, первичная схема ДТП была составлена с грубейшими нарушениями. Лейтенант милиции Асанов направил ее эксперту Госцентра судебных экспертиз (ГЦСЭ) при Минюсте без учета каких-либо доказательств и признаков, характеризующих место столкновения. Простыми словами, столь важный для разбирательства документ, как схема ДТП, был попросту сфальсифицирован, да и место столкновения определено неверно.

А через два дня — 12 декабря 2016 года — следователь на основе этой чудо-схемы выносит постановление о назначении автотехнической экспертизы (без механизма ДТП), и эксперт высшей категории отдела судебно-автотранспортной экспертизы Талантбек Сыдыков делает, сами представляете, какое экспертное заключение.

В частности, в заключении, датированном 16 декабря 2016 года, отсутствует механизм ДТП, не указано, где и когда осматривались «Тойота» и «Вольво». И самое странное, уже 20 декабря 2016 года следователь выдал владельцам их машины со штрафстоянки в городе Шопокове, чтобы сделать ремонт.

Фокус-покус

Действия следователя в этой ситуации можно расценить как сокрытие истинных признаков и доказательств преступления. И вот почему.

Водитель «Тойоты» 27 декабря 2016 года письменно обращается к прокурору Сокулукского района Марату Бусурманкулову и к начальнику РОВД района с просьбой оказать содействие в незамедлительном предоставлении материалов дела для ознакомления.

Шутка ли, неизвестно откуда вдруг появляется положительный результат экспертизы на наличие у него алкоголя в крови. Никто после ДТП дышать в трубочку ему не предлагал, а протокол вдруг появился.

Более того, в больнице, куда он поступил с переломом ключицы, с сотрясением мозга и с явными признаками травматического шока сразу после ДТП, медики взяли анализы и определили, что алкоголя в крови нет, о чем имеется соответствующее медицинское заключение.

В своем письме водитель просит показать заключение по техэкспертизе, в том числе и механизм ДТП, где должно быть указано направление удара в градусах, как смят и разорван металл в местах удара. Мужчина требует и заключение медэкспертизы в отношении пострадавших в результате ДТП, и другие важные документы, которые должны быть и которых, как выяснилось, нет.

Чудеса в решете

Судя по всему, реакция на обращение последовала незамедлительно: 7 января 2017 года следователь назначает вторую экспертизу. И (о чудо!) 31 января все тот же эксперт САТЭ Талантбек Сыдыков выдает второе заключение, в котором уже есть даже механизм ДТП.

Напоминаем, в нем должны быть указаны направление, скорость движения транспортного средства и характер препятствия, а также взаиморасположение машин в момент удара (столкновения, наезда, опрокидывания) и характер повреждений.

Вопрос на засыпку: как же эксперт сделал это заключение 31 января 2017-го, если следователь еще 20 декабря 2016 года выдал владельцам автомашины со штрафстоянки для ремонта?

И отсутствие ТС на штрафстоянке, и наличие автомашин у водителей дома зафиксировано актом и фотоснимками. Остается загадкой, какого числа, каким образом, где и когда эксперт их осматривал.

Теперь эксперту, давшему ложное заключение, может грозить небо в клеточку по статьям 330 и 331 УК КР. Самое страшное, что это не единичный случай.

По данным Совета безопасности, с 2010 по 2016 год возбуждено 262 уголовных дела, связанных с работой Министерства юстиции. Из них 232 дела – на частных нотариусов, 16 – на госнотариусов, 4 – на адвокатов, 9 – на Центр судебных экспертиз.

Кстати, по словам эксперта Кайрата Осмоналиева, коррупционные составляющие в Министерстве юстиции выявлены в основном там, где ведомство предоставляет услуги государству.

А может, ну их к черту, такие услуги и такую экспертизу?!