Госцентр судебных экспертиз: беззаконие гарантируем?

История, о которой мы расскажем, наглядно демонстрирует, как порой беззащитен человек перед халатностью и пренебрежительным отношением чиновников к исполнению своих обязанностей. Многие из личного опыта знают, что их приходится буквально заставлять работать. Сразу оговоримся, ИА «24.kg» никого не оправдывает и не устанавливает виновного в ДТП, так как считает это прерогативой суда.
В зоне риска
В конце апреля рабочая группа Совета безопасности КР по контролю над реализацией Госстратегии антикоррупционной политики рассмотрела результаты анализа коррупционных рисков в деятельности Министерства юстиции и его подведомственных структур.
В ведомстве выявлено 8 коррупционных зон и 31 риск возникновения коррупции.
Отмечалось, что коррупционные проявления встречаются в вопросах регистрации юридических лиц, филиалов и представительств. А в деятельности Государственного центра судебных экспертиз (ГЦСЭ), помимо финансовых нарушений, есть еще целый ряд минусов.
Несвоевременное проведение экспертиз в ГЦСЭ приводит к затягиванию следствия, истечению сроков давности привлечения к уголовной ответственности, что в итоге нарушает конституционные гарантии защиты интересов граждан и государства.
Как должно быть
10 декабря 2016 года примерно в 19.00 в Сокулуке произошло ДТП с тремя машинами. Сначала столкнулись автомобиль «Тойота Ландкрузер», движущийся по улице 60 лет Октября в южном направлении, и фура «Вольво», движущаяся по улице Фрунзе в восточном направлении. Водитель «Вольво» при этом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом-4310, который в это время двигался в западном направлении. Все три водителя пострадали.
По закону в этот же день следователь Следственного отдела ОВД Сокулукского района лейтенант милиции Асанов должен был составить документы, характеризующие место столкновения, а именно: протокол осмотра места ДТП и первичную схему к нему, а также фотоснимки с места происшествия либо «типовой акт экспертного исследования» за номером таким-то с указанием начала и окончания исследования вплоть до минуты.
Также необходимо было определить положение всех машин на месте происшествия, зафиксировать их повреждения, указать место столкновения, следы колес авто до момента столкновения, признаки, характеризующие место столкновения, — наличие грязи или пыли, частицы краски на проезжей части в момент удара. Следовало указать, какие детали выпали из-под днища кузова, крыльев и других частей транспортного средства.
Помимо этого, предстояло выяснить, какое ТС стояло, а какое двигалось, а может быть, оба авто в момент столкновения двигались. Следователь должен был определить механизм ДТП, указать место первичного удара (столкновения) — спереди или сзади. И самое главное, все это должно было быть зафиксировано документально фотоснимками.
Как происходит в реальности
Как выяснится позже, первичная схема ДТП была составлена с грубейшими нарушениями. Лейтенант милиции Асанов направил ее эксперту Госцентра судебных экспертиз (ГЦСЭ) при Минюсте без учета каких-либо доказательств и признаков, характеризующих место столкновения. Простыми словами, столь важный для разбирательства документ, как схема ДТП, был попросту сфальсифицирован, да и место столкновения определено неверно.
А через два дня — 12 декабря 2016 года — следователь на основе этой чудо-схемы выносит постановление о назначении автотехнической экспертизы (без механизма ДТП), и эксперт высшей категории отдела судебно-автотранспортной экспертизы Талантбек Сыдыков делает, сами представляете, какое экспертное заключение.
В частности, в заключении, датированном 16 декабря 2016 года, отсутствует механизм ДТП, не указано, где и когда осматривались «Тойота» и «Вольво». И самое странное, уже 20 декабря 2016 года следователь выдал владельцам их машины со штрафстоянки в городе Шопокове, чтобы сделать ремонт.
Фокус-покус
Действия следователя в этой ситуации можно расценить как сокрытие истинных признаков и доказательств преступления. И вот почему.
Водитель «Тойоты» 27 декабря 2016 года письменно обращается к прокурору Сокулукского района Марату Бусурманкулову и к начальнику РОВД района с просьбой оказать содействие в незамедлительном предоставлении материалов дела для ознакомления.
Шутка ли, неизвестно откуда вдруг появляется положительный результат экспертизы на наличие у него алкоголя в крови. Никто после ДТП дышать в трубочку ему не предлагал, а протокол вдруг появился.
Более того, в больнице, куда он поступил с переломом ключицы, с сотрясением мозга и с явными признаками травматического шока сразу после ДТП, медики взяли анализы и определили, что алкоголя в крови нет, о чем имеется соответствующее медицинское заключение.
В своем письме водитель просит показать заключение по техэкспертизе, в том числе и механизм ДТП, где должно быть указано направление удара в градусах, как смят и разорван металл в местах удара. Мужчина требует и заключение медэкспертизы в отношении пострадавших в результате ДТП, и другие важные документы, которые должны быть и которых, как выяснилось, нет.
Чудеса в решете
Судя по всему, реакция на обращение последовала незамедлительно: 7 января 2017 года следователь назначает вторую экспертизу. И (о чудо!) 31 января все тот же эксперт САТЭ Талантбек Сыдыков выдает второе заключение, в котором уже есть даже механизм ДТП.
Напоминаем, в нем должны быть указаны направление, скорость движения транспортного средства и характер препятствия, а также взаиморасположение машин в момент удара (столкновения, наезда, опрокидывания) и характер повреждений.
Вопрос на засыпку: как же эксперт сделал это заключение 31 января 2017-го, если следователь еще 20 декабря 2016 года выдал владельцам автомашины со штрафстоянки для ремонта?
И отсутствие ТС на штрафстоянке, и наличие автомашин у водителей дома зафиксировано актом и фотоснимками. Остается загадкой, какого числа, каким образом, где и когда эксперт их осматривал.
Теперь эксперту, давшему ложное заключение, может грозить небо в клеточку по статьям 330 и 331 УК КР. Самое страшное, что это не единичный случай.
По данным Совета безопасности, с 2010 по 2016 год возбуждено 262 уголовных дела, связанных с работой Министерства юстиции. Из них 232 дела – на частных нотариусов, 16 – на госнотариусов, 4 – на адвокатов, 9 – на Центр судебных экспертиз.
Кстати, по словам эксперта Кайрата Осмоналиева, коррупционные составляющие в Министерстве юстиции выявлены в основном там, где ведомство предоставляет услуги государству.
А может, ну их к черту, такие услуги и такую экспертизу?!